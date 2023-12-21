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Не хочу дискримінації, — Хливнюк на тлі мовного скандалу з Фаріон

21 грудня 2023 02:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Не хочу дискримінації, — Хливнюк на тлі мовного скандалу з Фаріон
Український музикант та вокаліст гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Український музикант та вокаліст гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк на тлі мовного скандалу з мовознавицею Іриною Фаріон заявив, що навіть не думає про дискримінацію через незнання української мови в майбутньому. Це також стосується людей, які будуть приїжджати в Україну з-за кордону. 

Про це Андрій Хливнюк розповів на YouTube-каналі "Пряма червона".

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"Я не хочу дожити до того моменту, коли хтось образить жінку чи дитину через те, що вона не знає мови країни, в якій опинилася раптово чомусь. Може, навіть і транзитом. Не хочу дискримінації за мовною чи ще якоюсь ознакою. Побутової дискримінації, я цього не хочу", — зізнався Хливнюк.

На його думку, повний перехід на українську мову відбудеться, але поступово. Він вважає, що Україна може взяти приклад із деяких балтійських країн.

"Я цього (проблеми мовного питання. — Ред.) не бачу на фронті і в тилу. Усі чітко розуміють, хто є хто. У тилу ця боротьба має екзистенційну мету. Ми маємо вижити як нація, і квоти важливі. Все це дуже важливо. Але не зробиться це так просто. У нас є приклад балтійських країн, який ми маємо втілити в життя. Він є дієвим. Польський і чеський приклад спрацювали. Але полювання на відьом — це ж робесп'єрщина", — додав Хливнюк.

Мовний скандал з Іриною Фаріон

Нагадаємо, що екснардепка та політична діячка Ірина Фаріон нещодавно  скандально висловилася про українських військових, які розмовляють російською мовою. За її словами, якщо в армії немає дисципліни, то немає армії, це зброд тоді.

Також ми писали, що опісля студенти НУ "Львівська політехніка" вийшли на протест з вимогою звільнити Фаріон за її слова.

Додамо, що СБУ розпочала кримінальне провадження щодо висловлювань і публікацій Фаріон. У своїх соцмережах вона опублікувала допис зі скриншотом повідомлення від проукраїнського студента з тимчасово окупованого Криму, у якому були вказані ім’я, прізвище та інші персональні дані відправника. Пізніше студента затримала окупаційна влада півострова.

Нещодавно, 7 грудня, Фаріон подала позов до суду щодо наказу про її звільнення з Львівської політехніки. Жінка вимагає визнати його незаконним та скасувати. 

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