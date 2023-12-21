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Не хочу дискриминации, — Хливнюк на фоне языкового скандала с Фарион

21 декабря 2023 02:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Не хочу дискриминации, — Хливнюк на фоне языкового скандала с Фарион
Украинский музыкант и вокалист группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украинский музыкант и вокалист группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк на фоне языкового скандала с языковедом Ириной Фарион заявил, что даже не думает о дискриминации из-за незнания украинского языка в будущем. Это также касается людей, которые будут приезжать в Украину из-за границы.

Об этом Андрей Хливнюк рассказал на YouTube-канале "Прямая красная".

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Хливнюк о скандале с Фарион

"Я не хочу дожить до того момента, когда кто-то обидит женщину или ребенка из-за того, что она не знает языка страны, в которой оказалась внезапно почему-то. Может, даже и транзитом. Не хочу дискриминации по языковому или еще по какому-либо признаку. Бытовой дискриминации, я этого не хочу", — признался Хливнюк.

По его мнению, полный переход на украинский язык состоится, но постепенно. Он считает, что Украина может последовать примеру некоторых балтийских стран.

"Я этого (проблемы языкового вопроса. — Ред.) не вижу на фронте и в тылу. Все четко понимают, кто есть кто. В тылу эта борьба преследует экзистенциальную цель. Мы должны выжить как нация, и квоты важны. Все это очень важно. "Но не сделается это так просто. У нас есть пример балтийских стран, который мы должны воплотить в жизнь. Он является действенным. Польский и чешский пример сработали. Но охота на ведьм — это же робеспьерщина", — добавил Хливнюк.

Языковой скандал с Ириной Фарион

Напомним, что экс-нардепка и политическая деятельница Ирина Фарион недавно скандально высказалась об украинских военных, говорящих на русском языке. По ее словам, если у армии нет дисциплины, то нет армии, это сброд тогда.

Также мы писали, что после студенты НУ "Львовская политехника" вышли на протест с требованием уволить Фарион за ее слова.

Добавим, что СБУ возбудила уголовное производство по высказываниям и публикациям Фарион. В своих соцсетях она опубликовала сообщение со скриншотом сообщения от проукраинского студента из временно оккупированного Крыма, в котором были указаны имя, фамилия и другие персональные данные отправителя. Позже студента задержали оккупационные власти полуострова.

Недавно, 7 декабря, Фарион подала иск в суд о приказе о ее увольнении из Львовской политехники. Женщина требует признать его незаконным и отменить.

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