Український актор Руслан Ханумак втік до США і натякнув, що житиме там — відео

Український актор Руслан Ханумак у своєму шоу "Обітниця нареченої". Фото: скриншот з YouTube

Український актор, шоумен і телеведучий Руслан Ханумак раптово поїхав до США. Автор студії "Квартал 95" сміливо поділився кадрами, на яких можна побачити його зворушливу зустріч із сином від колишньої дружини в іншій країні.

Відповідним відео Руслан Ханумак поділився на своїй сторінці в Instagram.

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Колишній учасник шоу "Ліга сміху" в складі команди "Заинька" вирішив виїхати з України і поїхати до США. Причому, Руслан геть не приховував той факт, що він це зробив саме під час повномасштабної війни. Виявляється, поїхав він туди заради свого сина, якого йому народила вже колишня дружина, блогерка Аліна Шаманська.

Руслан Ханумак, Аліна Шаманська та їхній син Артур. Фото: Instagram Аліни Шаманської

У підписі до відео Руслан наголосив, що щодня мріяв побачити свою дитину, а тепер його мрія здійснилася. Причому, написав він це російською мовою, не цураючись того, що може отримати купу хейту від українських підписників.

"Багато місяців я тебе не бачив, щодня я проживав цей момент, щоночі я візуалізував ці кадри, підняти тебе над собою… Всупереч репутації, всупереч роботі, попри все, я на тебе дивлюся зараз не через екран. Ніякий клімат та пальми, освіта та умови життя і навіть виховання та кохання Мами не замінять дитинство з батьком… Нехай я буду в очах багатьох зрадником, але мій син зростатиме з татком. Ми знову разом", — написав Руслан Ханумак російською мовою.

Зустріч Руслана Ханумака зі своїм сином у США. Фото: скриншот з Instagram

Реакція українців на виїзд Руслана Ханумака

Побачивши той факт, що Руслан Ханумак покинув свою країну у такий важкий період і виїхав до США, його підписники точно не пройшли повз. Люди почали коментувати вчинок актора, залишаючи свої відгуки під його відео.

Красунчик, топив за Зеленського і втік!! Скажи, як чесно ти покинув цю країну?!?!

Цікаво, це такий довготривалий спектакль, щоб виїхати, чи як? Не інвалід, не волонтер, не військовий, і не багато чого "не". Тобто, або купив (чи подарували) виїзд, або лишив батьківських прав колишню дружину. В будь-якому випадку, це найогидніше, що можна уявити

О, і на російську одразу перейшов)))) А ну підкажіть, а як іншим чоловікам, які зараз захищають батьківщину, так само поїхати за кордон, щоб їхні діти жили з батьком, а не з хрестом на могилі????

Коментар зі сторінки Руслана Ханумака. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Руслана Ханумака. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Руслана Ханумака. Фото: скриншот з Instagram

Розлучення Руслана Ханумака і Аліни Шаманської

На початку минулого року актор Руслан Ханумак і блогерка Аліна Шаманська, в яких є спільний син, повідомили про те, що вони розлучаються після семи років шлюбу. Цей процес виявився доволі скандальним, адже вони обидва влаштували публічні розбірки.

Руслан Ханумак зі своєю дружиною Аліною Шаманською декілька років тому. Фото: Instagran Аліни Шаманської

Побачивши, як екскоханий розважається з іншою, Аліна пообіцяла розкрити всю правду про їхнє розлучення, а ось Руслан пізніше випустив шоу, яке було дуже схожим на проєкт Шаманської. Через це блогерка звинуватила свого колишнього у приниженні.

Нагадаємо, ми писали про те, що актор Руслан Ханумак висловився про розлучення з блогеркою Аліною Шаманською.

Раніше ми розповідали про те, що український актор Руслан Ханумак зробив гучну заяву після виходу скандальної пісні.

Також ми повідомляли про те, що блогерка Аліна Шаманська показала, якою вона була до пластики.