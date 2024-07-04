Украинский актер Руслан Ханумак сбежал в США и намекнул, что будет жить там — видео

Украинский актер Руслан Ханумак в своем шоу "Обітниця нареченої". Фото: скриншот с YouTube

Украинский актер, шоумен и телеведущий Руслан Ханумак внезапно уехал в США. Автор студии "Квартал 95" смело поделился кадрами, на которых можно увидеть его трогательную встречу с сыном бывшей жены в другой стране.

Соответствующим видео Руслан Ханумак поделился на своей странице в Instagram.

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Руслан Ханумак в США

Бывший участник шоу "Лига смеха" в составе команды "Заинька" решил выехать из Украины и уехать в США. Причем, Руслан не скрывал тот факт, что он это сделал именно во время полномасштабной войны. Оказывается, поехал он туда ради своего сына, которого ему родила уже бывшая жена, блогер Алина Шаманская.

Руслан Ханумак, Алина Шаманская и их сын Артур. Фото: Instagram Алины Шаманской

В подписи к видео Руслан подчеркнул, что каждый день мечтал увидеть своего ребенка, а теперь его мечта сбылась. Причем, написал он это на русском языке, не боясь от того, что может получить кучу хейта от украинских подписчиков.

"Много месяцев я тебя не видел, каждый день я проживал этот момент, каждую ночь я визуализировал эти кадры, поднять тебя над собой… Вопреки репутации, вопреки работе, несмотря ни на что, я на тебя смотрю сейчас не через экран. Никакой климат и пальмы, образование и условия жизни и даже воспитания и любовь Мамы не заменят детство с отцом… Пусть я буду в глазах многих предателем, но мой сын будет расти с папой. Мы снова вместе", — написал Руслан Ханумак на русском языке.

Встреча Руслана Ханумака со своим сыном в США. Фото: скриншот из Instagram

Реакция украинцев на выезд Руслана Ханумака

Увидев тот факт, что Руслан Ханумак покинул свою страну в такой трудный период и уехал в США, его подписчики точно не прошли мимо. Люди начали комментировать поступок актера, оставляя свои отзывы под его видео.

Красавчик, топил за Зеленского и свалил!! Скажи, как честно ты бросил эту страну?!?!

Интересно, это такой долговременный спектакль, чтобы уехать или как? Не инвалид, не волонтер, не военный, и не много "нет". То есть, либо купил (или подарили) выезд, либо лишил родительских прав бывшую жену. В любом случае, это самое отвратительное, что можно представить

О, и на русский сразу перешел)))) А ну подскажите, а как другим мужчинам, которые сейчас защищают родину, так же уехать за границу, чтобы их дети жили с отцом, а не с крестом на могиле????

Комментарий со страницы Руслана Ханумака. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Руслана Ханумака. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Руслана Ханумака. Фото: скриншот из Instagram

Развод Руслана Ханумака и Алины Шаманской

В начале прошлого года актер Руслан Ханумак и блогер Алина Шаманская, у которых есть общий сын, сообщили о том, что они разводятся после семи лет брака. Этот процесс оказался довольно скандальным, ведь оба они устроили публичные разборки.

Руслан Ханумак со своей женой Алиной Шаманской несколько лет назад. Фото: Instagran Алины Шаманской

Увидев, как экс-любимый развлекается с другой, Алина пообещала раскрыть всю правду об их разводе, а вот Руслан позже выпустил шоу, которое очень было похоже на проект Шаманской. Поэтому блогер обвинила своего бывшего в унижении.

Напомним, мы писали о том, что актер Руслан Ханумак высказался о разводе с блогером Алиной Шаманской.

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