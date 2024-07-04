Украинский актер Руслан Ханумак сбежал в США и намекнул, что будет жить там — видео

Не стесняется это показывать публично — украинский актер сбежал в США к бывшей
Украинский актер, шоумен и телеведущий Руслан Ханумак внезапно уехал в США. Автор студии "Квартал 95" смело поделился кадрами, на которых можно увидеть его трогательную встречу с сыном бывшей жены в другой стране.
Соответствующим видео Руслан Ханумак поделился на своей странице в Instagram.
Руслан Ханумак в США
Бывший участник шоу "Лига смеха" в составе команды "Заинька" решил выехать из Украины и уехать в США. Причем, Руслан не скрывал тот факт, что он это сделал именно во время полномасштабной войны. Оказывается, поехал он туда ради своего сына, которого ему родила уже бывшая жена, блогер Алина Шаманская.
В подписи к видео Руслан подчеркнул, что каждый день мечтал увидеть своего ребенка, а теперь его мечта сбылась. Причем, написал он это на русском языке, не боясь от того, что может получить кучу хейта от украинских подписчиков.
"Много месяцев я тебя не видел, каждый день я проживал этот момент, каждую ночь я визуализировал эти кадры, поднять тебя над собой… Вопреки репутации, вопреки работе, несмотря ни на что, я на тебя смотрю сейчас не через экран. Никакой климат и пальмы, образование и условия жизни и даже воспитания и любовь Мамы не заменят детство с отцом… Пусть я буду в глазах многих предателем, но мой сын будет расти с папой. Мы снова вместе", — написал Руслан Ханумак на русском языке.
Реакция украинцев на выезд Руслана Ханумака
Увидев тот факт, что Руслан Ханумак покинул свою страну в такой трудный период и уехал в США, его подписчики точно не прошли мимо. Люди начали комментировать поступок актера, оставляя свои отзывы под его видео.
- Красавчик, топил за Зеленского и свалил!! Скажи, как честно ты бросил эту страну?!?!
- Интересно, это такой долговременный спектакль, чтобы уехать или как? Не инвалид, не волонтер, не военный, и не много "нет". То есть, либо купил (или подарили) выезд, либо лишил родительских прав бывшую жену. В любом случае, это самое отвратительное, что можно представить
- О, и на русский сразу перешел)))) А ну подскажите, а как другим мужчинам, которые сейчас защищают родину, так же уехать за границу, чтобы их дети жили с отцом, а не с крестом на могиле????
Развод Руслана Ханумака и Алины Шаманской
В начале прошлого года актер Руслан Ханумак и блогер Алина Шаманская, у которых есть общий сын, сообщили о том, что они разводятся после семи лет брака. Этот процесс оказался довольно скандальным, ведь оба они устроили публичные разборки.
Увидев, как экс-любимый развлекается с другой, Алина пообещала раскрыть всю правду об их разводе, а вот Руслан позже выпустил шоу, которое очень было похоже на проект Шаманской. Поэтому блогер обвинила своего бывшего в унижении.
Напомним, мы писали о том, что актер Руслан Ханумак высказался о разводе с блогером Алиной Шаманской.
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