Не зможе ніхто дістати — alyona alyona зізналася, чому вирішила переїхати з Києва
Українська репвиконавиця та представниця України на "Євробаченні" alyona alyona переїхала з Києва до свого коханого. Тепер зірка насолоджується краєвидами Франківщини та поки не збирається повертатися у метушливу столицю.
Про це вона розповіла у Stories на своїй сторінці Instagram.
alyona alyona переїхала на захід України через коханого
Відома репвиконавиця перебралась із шумної столиці у невеличке селище Івано-Франківської області до свого коханого. Співачка зізнається, що дуже втомилася від роботи без вихідних та уваги українських медіа.
"Я жила в Києві досить довго, але знайшла своє коханнячко на Франківщині. Тому зараз я проживаю в прекрасному селищі Вигода. Мені тут подобається, мене тут ніхто не може дістати з журналістів, з медіа тощо. Ніхто сюди не хоче їздити. А я тепер в Києві не живу, і мене не можна на таксі привезти серед вихідного і не дати мені відпочити. Відповідно, я щаслива, що можу перебувати тут", — поділилася співачка.
Артистка, яка народилася на Київщині, саме зараз відкрила для себе захід України по-новому і їй дуже подобається культура цього регіону.
Після насиченого життя у Києві, зараз репвиконавиця насолоджується тишею та природою. Саме така атмосфера наповнює артистку та дає їй натхнення.
"Тут багато природи, я нею надихаюся, проводжу час наодинці і взагалі тут класно. Я для себе відкрила Франківщину як край. Мені подобається їхня українська мова, подобається діалект, який тут є і взагалі подобаються люди. Вони якісь особливо щирі", — розповіла співачка та додала, що поки не планує повертатися назад до столиці.
Нагадаємо, ми писали раніше, що співачка здивувала українців сміливою фотосесією та з'явилась перед камерою в компанії двох оголених хлопців лише у білизні. Також бойфренд блогерки Пренткович після скандалу із Мальдівами переїхав за кордон.
Читайте Новини.LIVE!