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Не зможе ніхто дістати — alyona alyona зізналася, чому вирішила переїхати з Києва

24 березня 2024 14:53
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Не зможе ніхто дістати — alyona alyona зізналася, чому вирішила переїхати з Києва
Реперка alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Українська репвиконавиця та представниця України на "Євробаченні" alyona alyona переїхала з Києва до свого коханого. Тепер зірка насолоджується краєвидами Франківщини та поки не збирається повертатися у метушливу столицю.

Про це вона розповіла у Stories на своїй сторінці Instagram.

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alyona alyona переїхала на захід України через коханого

Відома репвиконавиця перебралась із шумної столиці у невеличке селище Івано-Франківської області до свого коханого. Співачка зізнається, що дуже втомилася від роботи без вихідних та уваги українських медіа.

"Я жила в Києві досить довго, але знайшла своє коханнячко на Франківщині. Тому зараз я проживаю в прекрасному селищі Вигода. Мені тут подобається, мене тут ніхто не може дістати з журналістів, з медіа тощо. Ніхто сюди не хоче їздити. А я тепер в Києві не живу, і мене не можна на таксі привезти серед вихідного і не дати мені відпочити. Відповідно, я щаслива, що можу перебувати тут", — поділилася співачка.

Артистка, яка народилася на Київщині, саме зараз відкрила для себе захід України по-новому і їй дуже подобається культура цього регіону.

Після насиченого життя у Києві, зараз репвиконавиця насолоджується тишею та природою. Саме така атмосфера наповнює артистку та дає їй натхнення.

Не зможе ніхто дістати — alyona alyona зізналася, чому вирішила переїхати із Києва - фото 1
Реперка alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

"Тут багато природи, я нею надихаюся, проводжу час наодинці і взагалі тут класно. Я для себе відкрила Франківщину як край. Мені подобається їхня українська мова, подобається діалект, який тут є і взагалі подобаються люди. Вони якісь особливо щирі", — розповіла співачка та додала, що поки не планує повертатися назад до столиці.

Нагадаємо, ми писали раніше, що співачка здивувала українців сміливою фотосесією та з'явилась перед камерою в компанії двох оголених хлопців лише у білизні. Також бойфренд блогерки Пренткович після скандалу із Мальдівами переїхав за кордон.

Alyona Alyona
музика
природа
Україна
шоу-бізнес
українські зірки
співачка

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