Не сможет никто достать — alyona alyona призналась, почему решила переехать из Киева

Реперка alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Украинская реписполнительница и представительница Украины на "Евровидении" alyona alyona переехала из Киева к любимому. Теперь звезда наслаждается видами Франковщины и пока не собирается возвращаться в суетливую столицу.

Об этом она рассказала в Stories на своей странице Instagram.

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Известная реписполнительница перебралась из шумной столицы в небольшой поселок Ивано-Франковской области к своему любимому. Певица признается, что очень устала от работы без выходных и внимания украинских медиа.

"Я жила в Киеве довольно долго, но нашла свою любовницу на Франковщине. Поэтому сейчас я проживаю в прекрасном поселке Выгода. Мне здесь нравится, меня здесь никто не может достать из журналистов, из медиа и т.д. Никто сюда не хочет ездить. А я теперь в Киеве не живу, и меня нельзя на такси привезти среди выходного и не дать мне отдохнуть. Соответственно, я счастлива, что могу находиться здесь", — поделилась певица.

Артистка, родившаяся в Киевской области, именно сейчас открыла для себя запад Украины по-новому и ей очень нравится культура этого региона.

После насыщенной жизни в Киеве, сейчас реписполнительница наслаждается тишиной и природой. Именно такая атмосфера наполняет артистку и дает ей вдохновение.

Реперка alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

"Здесь много природы, я ею вдохновляюсь, провожу время наедине и вообще здесь классно. Я для себя открыла Франковщину как край. Мне нравится их украинский язык, нравится диалект, который здесь есть и вообще нравятся люди. Они какие-то особенно искренние", — рассказала певица и добавила, что пока не планирует возвращаться в столицу.

Напомним, мы писали ранее, что певица удивила украинцев смелой фотосессией и предстала перед камерой в компании двух обнаженных парней только в белье. Также бойфренд блоггера Пренткович после скандала с Мальдивами переехал за границу.