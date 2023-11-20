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"Незаймана" Jerry Heil шокувала, що вже рік у романтичних стосунках

20 листопада 2023 16:31
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Незаймана Jerry Heil шокувала, що вже рік у романтичних стосунках
Jerry Heil з хлопцем. Фото: t.me/jerryheil
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Jerry Heil вперше розповіла, що знаходиться у романтичних стосунках. Виявляється, що 28-річна співачка вже, судячи з усього, рік зустрічається з хлопцем, який, вочевидь, іноземець. 

Фото з коханим з'явилося у телеграм-каналі Яни Шемаєвої. 

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Jerry Heil ще 4 років тому вперше розповіла, що вона незаймана і не соромиться про це казати. Востаннє про свою "незайманість" вона говорила в інтерв'ю на початку цього року. Яна розповідала, що у свої 27 вона і досі незаймана, бо не зустріла "ту саму людину".  

"Це має бути з людиною, з якою ти відчуваєш цей контакт, цю хімію, енергетику. Мені важливо, щоб люди могли зрозуміти, що навіть людина, яка стала відомою, може залишатися незайманою в 27, і це нормально, виявляється",— поділилася Яна. 

Тоді вона також розповіла, що соромиться ходити на побачення і не любить знайомитися першою. Прихильники були впевнені, що Jerry Heil і досі холостячка, проте сьогодні дівчина шокувала зізнанням. Вона опублікувала фото з новим хлопцем і зворушливо підписала. 

 

"Рік. Я кохаю тебе!", — написала Яна у своєму телеграм-каналі. 

Проте прихильники так і не розібралися: рік це час, який пара разом, чи все ж ім'я хлопця. Адже, на фото видно, що зроблене воно за кордоном, а отже хлопець співачки цілком може бути іноземцем. Враховуючи і те, що Яна багато часу провела у США, де донедавна навчалася. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jerry Heil (@thejerryheil)

Більше нічого про свого обранця Jerry Heil поки що не розповіла. На фото, до речі, також показала його обличчя лише частково. 

Нагадаємо, Alyona Alyona згадала, як вперше познайомилася з Jerry Heil.

Також ми писали, що Jerry Heil випустила гімн для цілеспрямованих людей.

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