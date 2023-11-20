Девственница Jerry Heil шокировала, что уже год в романтических отношениях

Jerry Heil с парнем. Фото: t.me/jerryheil

Jerry Heil впервые рассказала, что находится в романтических отношениях. Оказывается, 28-летняя певица уже, судя по всему, год встречается с парнем, который, очевидно, иностранец.

Фото с любимым появилось в телеграмм-канале Яны Шемаевой.

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Jerry Heil еще 4 года назад впервые рассказала, что она девственница и не стесняется об этом говорить. В последний раз о своей "девственности" она говорила в интервью в начале этого года. Яна рассказывала, что в свои 27 она до сих пор девственница, потому что не встретила "того самого" человека.

"Это должно быть с человеком, с которым ты чувствуешь этот контакт, эту химию, энергетику. Мне важно, чтобы люди могли понять, что даже известный человек может оставаться девственником в 27, и это нормально, оказывается", — поделилась Яна.

Тогда она рассказала, что стесняется ходить на свидания и не любит знакомиться первой. Поклонники были уверены, что Jerry Heil до сих пор холостячка, однако сегодня девушка шокировала признанием. Она опубликовала фото с новым парнем и трогательно подписала.

"Рік. Я люблю тебе!", — написала Яна на своем телеграмм-канале.

Однако поклонники так и не разобрались: "Рік" это время, которое пара вместе, или все же имя парня. Ведь на фото видно, что сделано оно за границей, а значит, парень певицы вполне может быть иностранцем. Учитывая и то, что Яна много времени провела в США, где до недавнего времени училась.

Больше ничего о своем избраннике Jerry Heil пока не рассказала. На фото, кстати, также показала его лицо частично.

Напомним, Alyona Alyona вспомнила, как впервые познакомилась с Jerry Heil.

Также мы писали, что Jerry Heil выпустила гимн для целеустремленных людей.