Зірки підтримали жінок, які пережили насилля від військових РФ

Блогер та ведучий Нікіта Добринін. Фото: instagram.com/nikitadobrynin/

25 листопада Генасамблеєю ООН було оголошено Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. З цієї нагоди відомі українці взяли участь у благодійній акції.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент проєкту.

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За оцінками ВООЗ, приблизно кожна третя жінка у світі (30%) протягом свого життя зазнавала фізичного та/або сексуального насильства. Ця травма не лише завдає фізичної та емоційної шкоди жінкам — вона має негативний вплив на суспільство в цілому, руйнуючи його соціальний устрій та інститут сім’ї, а також нормалізуючи насильство в громаді.

Проте насильству щодо жінок можна запобігти. Вирішальний вплив тут відіграє інформування та підвищення обізнаності суспільства у цьому питанні, а також підтримка організацій та ініціатив, які протидіють насильству щодо жінок.

Фонд Future for Ukraine долучився до інформаційної хвилі та запустив 7-денну просвітницьку онлайн кампанію "Коли бракує слів"на тему насильства, пов'язаного з діями військових РФ. До 7-денного марафону "Коли бракує слів" вже доєдналися відомі українські інфлюенсери: Поліна Неня, Даша Ши, Сабіна Мусіна, Анастасія Пуха, Катерина Терехова, Юлія Бевзенко, Нікіта Добринін, Олімпія Вайтмусташ, Анна Лу, Таня Буряк, Вікторія Семерей, Настя Івченко, Анна Зеленськата інші.

Блогер та ведучий Нікіта Добринін. Фото: instagram.com/nikitadobrynin/

"25 листопада був Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок. Це дуже важлива тема! Про це варто говорити щороку, варто нагадувати, що не можна мовчати, не можна терпіти подібне. А особливо, тому що під час війни багато жінок постраждали від насильства з боку російських окупантів або стали його свідками. І жінкам потрібна ваша допомога! Тому я підтримую проєкт GIDNA, що допомагає жінкам, які пережили насильство від російських військових", — висловлює слова підтримки Нікіта Добринін.

Як долучитися до марафону підтримки жінок від проєкту GIDNA?

Команда фонду на сторінках Future for Ukraine у соціальних мережах розкриває наступні теми:

1. Що є насильством?

2. Насильство, пов'язане з військовим конфліктом.

3. Що робити, якщо з вами або вашими близькими сталося СНПК?

4. Юридична складова СНПК.

5. Як підтримати людину, яка пережила горе чи насильство?

6. Що таке віктімблеймінг та як це впливає на те, що жінка не звертається до психотерапевта по допомогу. Чого не можна казати людині, яка пережила насильство?

Чому варто сказати "Так!" психотерапії після пережитого насильства?

Татуювання мають симоволічне значення: засіяне поле та мати — родючі українські землі та продовження роду. Заклик та зоря — заклик дбати про себе, щоб зустріти оновлений новий день. Око української жінки, що не приховує своїх сліз. Гідна (Gidna) назва проєкту психологічної допомоги жінкам, які пережили сексуальне насильство від російських військових. Звʼязок часів — минуле, теперішнє, майбутнє — усе має звʼязок, який мусить бути нерозривним. Людина — кожна, має право на гідне життя. Очевидні зміни та постійне оновлення — на знак віри в те, що ми здатні допомогти змінити життя на краще. Охорона — для захисту травмованої душі та тіла.

Татуювання на підтримку проєкту GIDNA. Фото: менеджмент проєкту

Татуювання на підтримку проєкту GIDNA. Фото: менеджмент проєкту

Татуювання на підтримку проєкту GIDNA. Фото: менеджмент проєкту

Підтримати проєкт публічно можна наступним чином: нанести татуювання, сфотографувати та поділитися світлинами у соцмережах з хештегом #колибракуєслів та тегом @future_for_ukraine.

Блогерка Олімпія Вайтмусташ підтримала ініціативу. Фото: соціальні мережі

Блогерка Сабіна Мусіна. Фото: соціальні мережі

Також можна підтримати окремий збір на сайті фонду FFU на 100 психологічних консультацій для жінок, які пережили насильство від російських військових.

У рамках ініціативи тату-майстер Уляна Нешева розробила ескізи для тимчасових татуювань, а український виробник Arley Sign надрукував їх та всебічно підтримав ініціативу. 50% коштів від продажу кожного набору татуювань підуть на підтримку проєкту GIDNA.

Наші пращури, представники Трипільської культури, спілкувалися за допомогою символів, тому організатори використали стародавні символи, аби показати підтримку.

Про проєкт GIDNA

Станом на вересень 2023 року, Офісом Генерального прокурора України зафіксовано235 фактів насильства, вчиненого російськими окупантами.

Ці воєнні злочини наразі найбільше замовчуються. Зокрема й через небажання жінок розповідати про пережите. Тому справжні цифри можуть бути набагато більшими.

Кожен охочий може замовити тимчасові татуювання на сайті Arley Sign, а також в офлайн точках у Києві:

- Ohajno — вул. Десятинна, 13

- Integral — вул. Іонна Павла II, 21

- KRASOTA — вул. Предславинська, 55

- ЕБШ — вул. Воздвиженська, 38

- Fit for Face — вул. Саксаганського, 65

G. Bar — Казимира Малевича, 86П, БЦ Либідь; Заречная, 1в; бул. Лесі Українки, 13; Мечникова, 6; Князів Острозьких, 8

Щоб зарадити цій проблемі та підтримати кожну українку, яка зазнала насилля з боку російських загарбників чи стала його свідком, фонд Future for Ukraine запустив благодійний проєкт анонімної психологічної допомоги GIDNA. У межах проєкту кожна жінка отримує безоплатні онлайн-сесії із кваліфікованим психотерапевтом.

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