Звезды поддержали женщин, переживших насилие от военных РФ

Блогер и ведущий Никита Добрынин. Фото: instagram.com/nikitadobrynin/

25 ноября Генассамблея ОО объявила Международным днем борьбы ликвидации насилия по отношению к женщинам. По этому случаю, известные украинцы приняли участие в благотворительной акции.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент проекта.

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По оценкам ВОЗ, примерно каждая третья женщина в мире (30%) в течение своей жизни испытывала физическое насилие. Эта травма не только наносит физический и эмоциональный вред женщинам — она оказывает негативное влияние на общество в целом, разрушая его социальное устройство и институт семьи, а также нормализуя насилие в обществе.

Однако насилие в отношении женщин можно предотвратить. Решающее влияние здесь оказывает информирование и повышение осведомленности общества в этом вопросе, а также поддержка организаций и инициатив, противодействующих насилию в отношении женщин.

Фонд Future for Ukraine присоединился к информационной волне и запустил 7-дневную просветительскую онлайн кампанию "Когда не хватает слов" на тему насилия, связанного с действиями военных РФ. К 7-дневному марафону "Когда не хватает слов" уже присоединились известные украинские инфлюэнсеры: Полина Неня, Даша Ши, Сабина Мусина, Анастасия Пуха, Екатерина Терехова, Юлия Бевзенко, Никита Добрынин, Олимпия Вайтмусташ, Анна Лу, Таня Бур Ивченко, Анна Зеленская и другие.

Блогер и ведущий Никита Добрынин. Фото: instagram.com/nikitadobrynin/

"25 ноября был Международный день борьбы с насилием в отношении женщин. Это очень важная тема! Об этом следует говорить каждый год, стоит напоминать, что нельзя молчать, нельзя терпеть подобное. А особенно потому, что во время войны многие женщины пострадали от насилия со стороны российских оккупантов или стали его свидетелями. И женщинам нужна ваша помощь! Поэтому я поддерживаю проект GIDNA, помогающий женщинам, пережившим насилие от российских военных", — высказал слова поддержки Никита Добрынин.

Как присоединиться к марафону поддержки женщин от проекта GIDNA?

Команда фонда на страницах Future for Ukraine в социальных сетях раскрывает следующие темы:

1. Что является насилием?

2. Насилие, связанное с военным конфликтом.

3. Что делать, если с вами или вашими близкими произошло СНПК?

4. Юридическая составляющая СНПК.

5. Как поддержать человека, который пережил горе или насилие?

6. Что такое виктимлейминг и как это влияет на то, что женщина не обращается к психотерапевту за помощью. Чего нельзя говорить человеку, пережившему насилие?

Почему стоит сказать "Да!" психотерапии после переживаемого насилия?

Татуировки имеют символическое значение: засеянное поле и мать — плодородные украинские земли и продолжение рода. Призыв и звезда — призыв заботиться о себе, чтобы встретить новый день. Глаз украинской женщины, не скрывающей своих слез. Достойна (Gidna) название проекта психологической помощи женщинам, пережившим насилие от российских военных. Связь времен — прошлое, настоящее, будущее — все имеет связь, которая должна быть неразрывной. Человек — каждый, имеет право на достойную жизнь. Очевидные изменения и постоянное обновление — в знак веры в то, что мы способны помочь изменить жизнь к лучшему. Оберег — для защиты травмированной души и тела.

Татуировка в поддержку проекта GIDNA. Фото: менеджмент проекта

Татуировка в поддержку проекта GIDNA. Фото: менеджмент проекта

Татуировка в поддержку проекта GIDNA. Фото: менеджмент проекта

Поддержать проект публично можно следующим образом: нанести татуировку, сфотографировать и поделиться фотографиями в соцсетях с хештегом #колибракуеслов и тегом @future_for_ukraine.

Блогерша Олимпия Вайтмусташ поддержала инициативу. Фото: социальные сети

Блогер Сабина Мусина. Фото: социальные сети

Также можно поддержать отдельный сбор на сайте фонда FFU на 100 психологических консультаций для женщин, переживших насилие от российских военных.

В рамках инициативы тату-мастер Ульяна Нешева разработала эскизы для временных татуировок, а украинский производитель Arley Sign напечатал их и всесторонне поддержал инициативу. 50% от продажи каждого набора татуировок пойдут на поддержку проекта GIDNA.

Наши предки, представители трипольской культуры, общались с помощью символов, поэтому организаторы использовали древние символы, чтобы показать поддержку.

О проекте GIDNA

По состоянию на сентябрь 2023 года Офисом Генерального прокурора Украины зафиксировано 235 фактов насилия, совершенного российскими оккупантами.

Эти военные преступления больше всего умалчиваются. В том числе и из-за нежелания женщин рассказывать о пережитом. Поэтому настоящие цифры могут быть гораздо больше.

Каждый желающий может заказать временные татуировки на сайте Arley Sign, а также в оффлайн точках в Киеве:

— Охайно — ул. Десятинная, 13

— Integral — ул. Ионная Павла II, 21

— KRASOTA — ул. Предславинская, 55

— ЭБШ — ул. Воздвиженская, 38

— Fit for Face — ул. Саксаганского, 65

G. Bar — Казимира Малевича, 86П, БЦ Лыбидь; Заречная, 1в; бул. Леси Украинки, 13; Мечникова, 6; Князей Острожских, 8

Чтобы поддержать каждую украинку, которая испытала насилие со стороны российских захватчиков или стала его свидетелем, фонд Future for Ukraine запустил благотворительный проект анонимной психологической помощи GIDNA. В рамках проекта каждая женщина получает бесплатные онлайн-сессии с квалифицированным психотерапевтом.

Напомним, украинская актриса прокомментировала свою роль в сериале на российском телевидении.

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