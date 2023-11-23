Новинка від Disney та історичний хіт "Наполеон" від Рідлі Скотта: кінопрем'єри тижня

Кадр з фільму "Наполеон". Фото: Google

Цього тижня в український кінопрокат вийшли чотири новинки. Серед них, зокрема, історична драма про французького імператора Наполеона I від американського режисера Рідлі Скотта та новий мультфільм від студії Disney.

Новини.LIVE розповість цікаві факти про кіноновинки.

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Наполеон (США, Велика Британія)

Основний знімальний процес проходив у Великій Британії. Зокрема, декоратори тиждень працювали у Лінкольнському соборі, аби в ньому знімали події, які відбувалися у Нотр-Дам де Парі. Також зйомки проходили на Мальті.

На головну роль запросили Хоакіна Фенікса ("Джокер", "Гладіатор"). Роль Жозефіни спершу планувалося віддати Джоді Комер, однак вона вибула з проєкту через пандемію та розбіжності у графіках. Замість неї до фільму залучили Ванессу Кірбі.

Бюджет фільму склав щонайменше 200 млн доларів. На вартість фільму вплинуло те, що команда не надто зверталась з допомогою до штучного інтелекту. Фінансування та виробництво фільму взяла на себе кінокомпанія Apple Studios.

Бажання (США)

За сюжетом. у королівстві Росас можуть здійснюватися будь-які бажання. Для цього не потрібно довго тримати їх у собі, а належить віддати місцевому королю Магніфіко. Харизматичний та впливовий король у всіх викликає довіру, однак 17-річна Аша відчуває незрозумілу тривогу, яка виходить від нього.

Проєкт присвятили до 100-річчя студії Disney. Назва, як і сама концепція, викликана головною ідеєю, яку вкладає Disney у кожен свій мультфільм — бажання має здійснитися. Цей фільм став 62-м для студії. До роботи над ним залучили найкращих аніматорів та композиторів.

Закохана в пустелі (Швейцарія, Німеччина, Люксембург, Австрія, Йорданія, Італія)

Фільм знятий за реальними подіями з життя одних із найвизначніших письменників 20 століття — Інґеборґ Бахман і Макса Фріша. Юна письменниця на піку кар’єри знайомиться з відомим драматургом. Вони пристрасно кохають одне одного, проте ця гармонія руйнується постійними суперечками.

Коли ситуація майже виходить з-під контролю, дівчина приймає рішення відправитися в подорож у пустелю. У цій мандрівці вона віднаходить шлях назад до себе і, перш за все, до творчості.

Закляття. Перше пробудження (Італія)

Події фільму жахів відбуваються 1987 року. У невеличкому іспанському містечку свято. Дзвони місцевої церкви не втихають з нагоди першого причастя маленьких городян. Серед цих дітей — Джудіт, молодша сестра Сари. Цього ж вечора Сара разом зі своєю кращою подругою Ребе удвох їдуть на вечірку.

Батьки дівчат переживають складні часи, тож не надто багато уваги приділяють їхньому вихованню. Сара та Ребе поверталися додому посеред ночі, автостопом. Надокучливі лякливі історії водія раптово перервав інцидент на дорозі. Звук був, ніби вони збили людину. Насправді ж на дорозі лежала лише лялька. Лялька, вдягнена як дівчинка на перше причастя.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український прокат минулого тижня. Також ми розповідали, що в Голлівуді закінчився страйк кіноакторів.