Новинка от Disney и исторический хит "Наполеон" от Ридли Скотта: кинопремьеры недели

Кадр из фильма "Наполеон". Фото: Google

На этой неделе в украинский кинопрокат вышли четыре новинки. Среди них, в частности, историческая драма о французском императоре Наполеоне I от американского режиссера Ридли Скотта и новый мультфильм от студии Disney.

Новини.LIVE расскажет интересные факты о киноновинках.

Читайте также:

Наполеон (США, Великобритания)

Основной съемочный процесс проходил в Великобритании. В частности, декораторы неделю работали в Линкольнском соборе, чтобы в нем снимали события, происходившие в Нотр-Дам де Пари. Также съемки проходили на Мальте.

На главную роль пригласили Хоакина Феникса ("Джокер"). Роль Жозефины сначала планировалось отдать Джоди Комер, однако она выбыла из проекта из-за пандемии и разногласий в графиках. Вместо нее к фильму привлекли Ванессу Кирби.

Бюджет фильма составил не менее 200 млн долларов. На стоимость фильма повлияло то, что команда не слишком обращалась к помощи искусственного интеллекта. Финансирование и производство фильма взяла кинокомпания Apple Studios.

Желания (США)

По сюжету, в королевстве Росас могут исполняться любые желания. Для этого не нужно долго держать их в себе, а предстоит отдать местному королю Магнифико. Харизматичный и влиятельный король у всех вызывает доверие, однако 17-летняя Аша испытывает непонятную исходящую от него тревогу.

Проект посвятили 100-летию студии Disney. Название, как и сама концепция, вызвано главной идеей, которую вкладывает Disney в каждый свой мультфильм — желание сбудется. Данный фильм стал 62-м для студии. К работе над ним привлекли лучших аниматоров и композиторов

Влюблена в пустыне (Швейцария, Германия, Люксембург, Австрия, Иордания, Италия)

Фильм снят по реальным событиям из жизни одних из самых выдающихся писателей 20 века — Ингеборг Бахман и Макса Фриша. Юная писательница на пике карьеры знакомится с известным драматургом. Они страстно любят друг друга, однако эта гармония разрушается постоянными спорами.

Когда ситуация почти выходит из-под контроля, девушка принимает решение отправиться в путешествие в пустыню. В этом путешествии она находит путь назад к себе и, прежде всего, к творчеству.

Заклятие. Первое пробуждение (Италия)

События фильма ужасов происходят в 1987 году. В небольшом испанском городке праздник. Колокола местной церкви не утихают по случаю первого причастия маленьких горожан. Среди этих детей — Джудит, младшая сестра Сары. В этот вечер Сара вместе со своей лучшей подругой Ребе вдвоем едут на вечеринку.

Родители девушек переживают сложные времена, так что не слишком много внимания уделяют их воспитанию. Сара и Ребе возвращались домой среди ночи, автостопом. Надоевшие испуганные истории водителя внезапно прервал инцидент на дороге. Звук был, словно они сбили человека. На самом же деле на дороге лежала только кукла. Кукла, одетая как девочка на первое причастие.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский прокат на прошлой неделе. Также мы рассказывали, что в Голливуде закончилась забастовка киноактеров.