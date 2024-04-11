Ольгу Сумську помітили на вулицях Києва — фото

Українська акторка Ольга Сумська. Фото: instagram.com/olgasumska/

Відома українська акторка театру та кіно Ольга Сумська показал, як проводить вільний час з родиною. Зірка насолодилася цвітінням магнолій та пригадала старшу доньку Антоніну Паперну, яка після початку повномасштабного вторгнення залишилась жити в Росії.

Відповідні світлини вона опублікувала в Stories на своїй сторінці Instagram.

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Народна артистка України прогулялася разом з чоловіком Віталієм Борисюком і донькою Ганною Пейзажною алеєю у столиці. Разом із собою вони також взяли пухнастих членів родини — песиків Джессіку і Жасмин.

Зірка завітала у мальовниче місце Києва для того, щоб насолодитися цвітінням магнолій та сакур.

Для прогулянки Сумська обрала широкі темні штани карго, білу футболку та жакет темно-вишневого кольору.

Українська акторка Ольга Сумська із чоловіком Віталієм Борисюком. Фото: instagram.com/olgasumska/

Віталій Борисюк. Фото: instagram.com/olgasumska/

Донька Ольги Сумської Ганна. Фото: instagram.com/olgasumska/

Українська акторка Ольга Сумська. Фото: instagram.com/olgasumska/

Українська акторка Ольга Сумська із чоловіком Віталієм Борисюком. Фото: instagram.com/olgasumska/

На одному з кадрів акторка пригадала, що одну із сакур вона посадила разом зі старшою донькою Антоніною Паперною, яка зараз живе у Росії та мовчить про війну в Україні.

Українська акторка Ольга Сумська із чоловіком Віталієм Борисюком. Фото: instagram.com/olgasumska/

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська розповіла, з паспортом якої країни живе в Росії її донька.

Раніше Сумська розкритикувала поляків, які бойкотують на кордоні та псують українське зерно.