Ольгу Сумскую заметили на улицах Киева.

Ольга Сумская прогулялась с семьей по цветущим улицам Киева и вспомнила дочь, которая живет в России
Известная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская показала, как проводит свободное время с семьей. Звезда насладилась цветением магнолий и вспомнила старшую дочь Антонину Паперную, которая после начала полномасштабного вторжения осталась жить в России.
Соответствующие фотографии она опубликовала в Stories на своей странице Instagram.
Ольга Сумская наслаждается теплой погодой в столице
Народная артистка Украины прогулялась вместе с мужем Виталием Борисюком и дочерью Анной по Пейзажной аллее в столице. Вместе с собой они также взяли пушистых членов семьи — собачек Джессику и Жасмин.
Звезда посетила живописное место Киева для того, чтобы насладиться цветением магнолий и сакур.
Для прогулки Сумская выбрала широкие черные брюки карго, белую футболку и жакет темно-вишневого цвета.
На одном из кадров актриса вспомнила, что одну из сакур она посадила вместе со старшей дочерью Антониной Паперной, которая сейчас живет в России и молчит о войне в Украине.
Напомним, ранее Ольга Сумская рассказала, с паспортом какой страны живет в России ее дочь.
Ранее Сумская раскритиковала поляков, бойкотирующих на границе и портящих украинское зерно.
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