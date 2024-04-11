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Ольга Сумская прогулялась с семьей по цветущим улицам Киева и вспомнила дочь, которая живет в России

11 апреля 2024 20:06
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Ольгу Сумскую заметили на улицах Киева.
Украинская актриса Ольга Сумская. Фото: instagram.com/olgasumska/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская показала, как проводит свободное время с семьей. Звезда насладилась цветением магнолий и вспомнила старшую дочь Антонину Паперную, которая после начала полномасштабного вторжения осталась жить в России.

Соответствующие фотографии она опубликовала в Stories на своей странице Instagram.

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Народная артистка Украины прогулялась вместе с мужем Виталием Борисюком и дочерью Анной по Пейзажной аллее в столице. Вместе с собой они также взяли пушистых членов семьи — собачек Джессику и Жасмин.

Звезда посетила живописное место Киева для того, чтобы насладиться цветением магнолий и сакур.

Для прогулки Сумская выбрала широкие черные брюки карго, белую футболку и жакет темно-вишневого цвета.

Сумская с мужчиной в Киеве
Украинская актриса Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком. Фото: instagram.com/olgasumska/
Муж Сумской в цветках
Виталий Борисюк. Фото: instagram.com/olgasumska/
Дочь Сумской в центре Киева
Дочь Ольги Сумской Анна. Фото: instagram.com/olgasumska/
Ольга Сумская с любимцами
Украинская актриса Ольга Сумская. Фото: instagram.com/olgasumska/
Семья Ольги Сумской
Украинская актриса Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком. Фото: instagram.com/olgasumska/

На одном из кадров актриса вспомнила, что одну из сакур она посадила вместе со старшей дочерью Антониной Паперной, которая сейчас живет в России и молчит о войне в Украине.

Сумская вспомнила Тоню Паперну
Украинская актриса Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком. Фото: instagram.com/olgasumska/

Напомним, ранее Ольга Сумская рассказала, с паспортом какой страны живет в России ее дочь.

Ранее Сумская раскритиковала поляков, бойкотирующих на границе и портящих украинское зерно.

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