Ольгу Сумскую заметили на улицах Киева.

Украинская актриса Ольга Сумская. Фото: instagram.com/olgasumska/

Известная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская показала, как проводит свободное время с семьей. Звезда насладилась цветением магнолий и вспомнила старшую дочь Антонину Паперную, которая после начала полномасштабного вторжения осталась жить в России.

Соответствующие фотографии она опубликовала в Stories на своей странице Instagram.

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Народная артистка Украины прогулялась вместе с мужем Виталием Борисюком и дочерью Анной по Пейзажной аллее в столице. Вместе с собой они также взяли пушистых членов семьи — собачек Джессику и Жасмин.

Звезда посетила живописное место Киева для того, чтобы насладиться цветением магнолий и сакур.

Для прогулки Сумская выбрала широкие черные брюки карго, белую футболку и жакет темно-вишневого цвета.

Украинская актриса Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком. Фото: instagram.com/olgasumska/

Виталий Борисюк. Фото: instagram.com/olgasumska/

Дочь Ольги Сумской Анна. Фото: instagram.com/olgasumska/

Украинская актриса Ольга Сумская. Фото: instagram.com/olgasumska/

Украинская актриса Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком. Фото: instagram.com/olgasumska/

На одном из кадров актриса вспомнила, что одну из сакур она посадила вместе со старшей дочерью Антониной Паперной, которая сейчас живет в России и молчит о войне в Украине.

Украинская актриса Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком. Фото: instagram.com/olgasumska/

Напомним, ранее Ольга Сумская рассказала, с паспортом какой страны живет в России ее дочь.

Ранее Сумская раскритиковала поляков, бойкотирующих на границе и портящих украинское зерно.