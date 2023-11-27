Орнелла Муті приїхала в Росію та заявила про бажання там працювати

Італійська акторка Орнелла Муті. Фото: Google

Від початку повномасштабної війни більшість компаній лишили російський кіноринок. До Москви перестали літати світові знаменитості. Втім, італійська акторка Орнелла Муті вирішила підзаробити грошей та приїхала до РФ.

Про це повідомляють росЗМІ.

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68-річна пропутінська акторка оселилася в люксі одного з московських готелів. Орнелла візьме участь у театрально-музичній виставі "Бетховен — героїчне життя генія". Муті одержала в ньому головну роль — вона зачитуватиме листи з листування.

У спілкуванні з місцевою пресою акторка розповіла, чому часто приїжджає до Росії.

"Тут багато факторів. Зараз я, звісно, приїхала по роботі. Але були випадки, коли я приїжджала сюди за коханням, так просто розважитись, брала участь в одній оперній постановці у Кремлівському палаці. Там навіть російською я виступала", — не соромлячись розповіла вона.

Італійська акторка обожнює Росію. Фото: Google

В лютому 2022 року акторка зізналася, що планує отримати російське громадянство. Вона навіть зібрала потрібні документи та почала вивчати російську мову.

"Коли я знімалася у фільмі Чухрая, це була інша Росія, зовсім не та, що зараз. Але я дуже хотіла б тут попрацювати", — підсумувала путіністка.

Орнелла Муті — одна з найяскравіших зірок італійського кіно. Вона відома за фільмами "Приборкання норовливого" з Адріано Челентано, "Найкрасивіша дружина", "Остання жінка", "Я і моя сестра" та іншими.

Нагадаємо, раніше ми писали, що акторку, яка назвала своє життя у РФ пеклом, визнали "іноагентом". Також ми розповідали, чому, на думку відомого режисера, зрадниця Таїсія Повалій працює на Кремль.