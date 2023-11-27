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Орнелла Мути приехала в Россию и заявила о желании там работать

27 ноября 2023 22:19
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Стас Кожушко
Редактор
Орнелла Мути приехала в Россию и заявила о желании там работать
Итальянская актриса Орнелла Мути. Фото: Google
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

С начала полномасштабной войны большинство компаний оставили российский кинорынок. В Москву перестали летать мировые знаменитости. Впрочем, итальянская актриса Орнелла Мути решила подзаработать денег и приехала в РФ.

Об этом сообщают росСМИ.

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Визит Орнеллы Мути в Россию

68-летняя пропутинская актриса поселилась в люксе одной из московских гостиниц. Орнелла примет участие в театрально-музыкальном спектакле "Бетховен — героическая жизнь гения". Мути получила в нем главную роль — она будет зачитывать письма переписки.

В общении с местной прессой актриса рассказала, почему часто приезжает в Россию.

"Здесь много факторов. Сейчас я, конечно, приехала по работе. Но были случаи, когда я приезжала сюда по любви, так просто развлечься, участвовала в одной оперной постановке в Кремлевском дворце. Там даже на русском я выступала", — не стесняясь рассказала она.

Итальянская актриса обожает Россию. Фото: Google

В феврале 2022 года актриса призналась, что планирует получить российское гражданство. Она даже собрала нужные документы и принялась изучать русский язык.

"Когда я снималась в фильме Чухрая, это была другая Россия, совсем не та, что сейчас. Но я очень хотела бы здесь поработать", — подытожила путинистка.

Орнелла Мути — одна из самых ярких звезд итальянского кино. Она известна по фильмам "Укрощение строптивого" с Адриано Челентано, "Самая красивая жена", "Последняя женщина", "Я и моя сестра" и другим.

Напомним, ранее мы писали, что актрису, назвавшую свою жизнь в РФ адом, признали "иноагентом". Также мы рассказывали, почему, по мнению известного режиссера, предательница Таисия Повалий работает на Кремль.

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