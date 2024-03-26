Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Оскароносна Енн Гетевей розповіла, що у неї був викидень arrow

Оскароносна Енн Гетевей розповіла, що у неї був викидень

26 березня 2024 06:33
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Оскароносна Енн Гетевей розповіла, що у неї був викидень
Американська акторка Енн Гетевей. Фото: Instagram/annehathaway
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Голлівудська акторка Енн Гетевей з’явилась на обкладинці глянцю Vanity Fair. У відвертому інтерв’ю оскароносна зірка розповіла, зокрема, про викидень.

Про це повідомляється на сайті Vanity Fair.

Читайте також:

Енн Гетевей про втрату дитини

41-річна голлівудська зірка зізналась, що до народження свої синів від чоловіка, актора та дизайнера ювелірних прикрас Адама Шульмана, вона пережила викидень.  В той час вона грала у бродвейській постановці, де виконувала роль жінки, яка за сюжетом п'єси народжує дитину.

"З першого разу мені не вдалося народити дитину. Я грала у виставі, і мені доводилося народжувати на сцені щовечора. Було надто складно тримати це в собі, коли я була на сцені і вдавала, що все гаразд", — зізналася Енн.

Акторка також зазначила, що жінки часто мовчать про викидень, і це змушує їх почуватися ізольованими. Саме тому Енн, в якої цього року заплановано чимало гучних кінопрем’єр, вирішила, що розповідатиме про трагічний досвід свого життя. 

"Всім, хто пережив безпліддя та пекло зачаття, будь ласка, знайте, що жодна з моїх вагітностей не була простою", — зазначила Гетевей.

Під час фотосесії для Vanity Fair акторка приміряла чимало образів. Зазначимо, що зараз Гетевей перебуває в промотурі фільму "Ідея про тебе" Amazon Prime Video, де вона знялась з британським актором Ніколасом Галіциним.

Оскароносна Енн Гетевей розповіла, що у неї був викидень - фото 1
Енн Гетевей у фотосесії для Vanity Fair. Фото: Instagram/annehathaway
Оскароносна Енн Гетевей розповіла, що у неї був викидень - фото 2
Енн Гетевей у фотосесії для Vanity Fair. Фото: Instagram/annehathaway

Нагадаємо, раніше ми писали, що акторка Вупі Голдберг заступилася за Енн Гетевей, яку критикують за новий фільм. Також ми розповідали, що актор, політик Арнольд Шварценеггер переніс важку операцію на серці.

Голлівуд
закордонні зірки
акторка
викидень

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ