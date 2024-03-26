Оскароносна Енн Гетевей розповіла, що у неї був викидень

Американська акторка Енн Гетевей. Фото: Instagram/annehathaway

Голлівудська акторка Енн Гетевей з’явилась на обкладинці глянцю Vanity Fair. У відвертому інтерв’ю оскароносна зірка розповіла, зокрема, про викидень.

Про це повідомляється на сайті Vanity Fair.

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41-річна голлівудська зірка зізналась, що до народження свої синів від чоловіка, актора та дизайнера ювелірних прикрас Адама Шульмана, вона пережила викидень. В той час вона грала у бродвейській постановці, де виконувала роль жінки, яка за сюжетом п'єси народжує дитину.

"З першого разу мені не вдалося народити дитину. Я грала у виставі, і мені доводилося народжувати на сцені щовечора. Було надто складно тримати це в собі, коли я була на сцені і вдавала, що все гаразд", — зізналася Енн.

Акторка також зазначила, що жінки часто мовчать про викидень, і це змушує їх почуватися ізольованими. Саме тому Енн, в якої цього року заплановано чимало гучних кінопрем’єр, вирішила, що розповідатиме про трагічний досвід свого життя.

"Всім, хто пережив безпліддя та пекло зачаття, будь ласка, знайте, що жодна з моїх вагітностей не була простою", — зазначила Гетевей.

Під час фотосесії для Vanity Fair акторка приміряла чимало образів. Зазначимо, що зараз Гетевей перебуває в промотурі фільму "Ідея про тебе" Amazon Prime Video, де вона знялась з британським актором Ніколасом Галіциним.

Енн Гетевей у фотосесії для Vanity Fair. Фото: Instagram/annehathaway

Енн Гетевей у фотосесії для Vanity Fair. Фото: Instagram/annehathaway

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