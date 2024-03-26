Оскароносная Энн Хэтэуэй рассказала, что у нее был выкидыш

Американская актриса Энн Хэтэуэй. Фото: Instagram/annehathaway

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй появилась на обложке глянца Vanity Fair. В откровенном интервью оскароносная звезда рассказала, в частности, о выкидыше.

Об этом сообщается на сайте Vanity Fair.

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41-летняя голливудская звезда призналась, что до рождения сыновей от мужа, актера и дизайнера ювелирных украшений Адама Шульмана она пережила выкидыш. В то время она играла в бродвейской постановке, где играла роль женщины, которая по сюжету пьесы рождает ребенка.

"С первого раза мне не удалось родить ребенка. Я играла в спектакле, и мне приходилось рожать на сцене каждый вечер. Было слишком сложно держать это в себе, когда я была на сцене и делала вид, что все в порядке", — призналась Энн.

Актриса также отметила, что женщины часто молчат о выкидыше, и это заставляет их чувствовать себя изолированными. Именно поэтому Энн, у которой в этом году запланировано немало громких кинопремьер, решила рассказывать о трагическом опыте своей жизни.

"Всем, кто пережил бесплодие и ад зачатия, пожалуйста, знайте, что ни одна из моих беременностей не была простой", — отметила Хэтэуэй.

Во время фотосессии для Vanity Fair актриса примерила множество образов. Отметим, что сейчас Хэтэуэй находится в промотуре фильма "Идея о тебе" Amazon Prime Video, где она снялась с британским актером Николасом Галициным.

Энн Хэтэуэй в фотосессии для Vanity Fair. Фото: Instagram/annehathaway

Энн Хэтэуэй в фотосессии для Vanity Fair. Фото: Instagram/annehathaway

Напомним, ранее мы писали, что актриса Вупи Голдберг вступилась за Энн Хэтэуэй, которую раскритиковали за новый фильм. Также мы рассказывали, что актер, политик Арнольд Шварценеггер перенес тяжелую операцию на сердце.