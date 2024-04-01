Оскароносний Кілліан Мерфі знявся для рекламної кампанії Versace Icons — відео

Оскароносний Кілліан Мерфі засвітився у рекламі Versace
В мережу потрапили кадри зі зйомок нової реклами Versace із відомим ірландським актором Кілліаном Мерфі. Повною прем'єрою глядачі зможуть насолодитися 3 квітня.
Відповідний короткий ролик з'явився на YouTube.
Зірка Оппенгеймеру взяв участь у зйомках рекламного ролику для Versace
Обличчям рекламної кампанії Versace Icons став ірландський актор Кілліан Мерфі, який отримав популярність завдяки оскароносній стрічці "Оппенгеймер" та серіалі "Гострі картузи". Це його перша співпраця з відомим італійським брендом.
Креативний директор марки Донателла Версаче відзначила талант актора та його неперевершений стиль.
"Оскар" за найкращу чоловічу роль на 96-й церемонії вручення нагород він отримував у класичному костюмі Atelier Versace.
За декілька днів до запланованої прем'єри, в мережі з'явився короткий рекламний ролик модного будинку з Кілліаном Мерфі.
На його кадрах відомий актор під софітами камер позує в одязі популярного бренду, переглядає зроблені знімки та зваблює своєю посмішкою.
Відомо, що повний рекламний ролик за участі зірки модний будинок Versace опублікує за декілька днів, 3 квітня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що зірка Оппенгеймера Кілліан Мерфі повернеться до своєї відомої ролі. Також відомий ірландський актор знявся для обкладинки британського GQ та показав себе в новому амплуа.
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