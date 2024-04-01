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Оскароносний Кілліан Мерфі засвітився у рекламі Versace

1 квітня 2024 13:08
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Оскароносний Кілліан Мерфі знявся для рекламної кампанії Versace Icons — відео
Ірландський актор Кілліан Мерфі. Фото: instagram.com/cillianmurphyofficiall/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

В мережу потрапили кадри зі зйомок нової реклами Versace із відомим ірландським актором Кілліаном Мерфі. Повною прем'єрою глядачі зможуть насолодитися 3 квітня.

Відповідний короткий ролик з'явився на YouTube.

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Обличчям рекламної кампанії Versace Icons став ірландський актор Кілліан Мерфі, який отримав популярність завдяки оскароносній стрічці "Оппенгеймер" та серіалі "Гострі картузи". Це його перша співпраця з відомим італійським брендом.

Креативний директор марки Донателла Версаче відзначила талант актора та його неперевершений стиль. 

"Оскар" за найкращу чоловічу роль на 96-й церемонії вручення нагород він отримував у класичному костюмі Atelier Versace.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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За декілька днів до запланованої прем'єри, в мережі з'явився короткий рекламний ролик модного будинку з Кілліаном Мерфі.

На його кадрах відомий актор під софітами камер позує в одязі популярного бренду, переглядає зроблені знімки та зваблює своєю посмішкою.

Відомо, що повний рекламний ролик за участі зірки модний будинок Versace опублікує за декілька днів, 3 квітня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірка Оппенгеймера Кілліан Мерфі повернеться до своєї відомої ролі. Також відомий ірландський актор знявся для обкладинки британського GQ та показав себе в новому амплуа.

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мода
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закордонні зірки
Versace
Кілліан Мерфі
фільм Оппенгеймер

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