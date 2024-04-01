Оскароносный Киллиан Мерфи снялся для рекламной кампании Versace Icons — видео

Оскароносный Киллиан Мерфи засветился в рекламе Versace
В сеть попали кадры со съемок новой рекламы Versace с известным ирландским актером Киллианом Мерфи. Полной премьерой зрители смогут насладиться 3 апреля.
Соответствующий короткий ролик появился на YouTube.
Звезда Оппенгеймера принял участие в съемках рекламного ролика для Versace
Лицом рекламной кампании Versace Icons стал ирландский актер Киллиан Мерфи, получивший известность благодаря оскароносной ленте "Оппенгеймер" и сериалу "Острые картузы". Это его первое сотрудничество с известным итальянским брендом.
Креативный директор марки Донателла Версаче отметил талант актера и его непревзойденный стиль.
Оскар за лучшую мужскую роль на 96-й церемонии вручения наград он получал в классическом костюме Atelier Versace.
За несколько дней до запланированной премьеры, в сети появился короткий рекламный ролик модного дома с Киллианом Мерфи.
На его кадрах известный актер под софитами камер позирует в одежде популярного бренда, просматривает сделанные снимки и обольщает своей улыбкой.
Известно, что полный рекламный ролик с участием звезды модный дом Versace опубликует через несколько дней, 3 апреля.
Напомним, ранее мы писали, что звезда Оппенгеймера Киллиан Мерфи вернется к своей известной роли. Также известный ирландский актер снялся для обложки британского GQ и показал себя в новом амплуа.
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