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Оскароносный Киллиан Мерфи засветился в рекламе Versace

1 апреля 2024 13:08
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Оскароносный Киллиан Мерфи снялся для рекламной кампании Versace Icons — видео
Ирландский актер Киллиан Мерфи. Фото: instagram.com/cillianmurphyofficiall/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

В сеть попали кадры со съемок новой рекламы Versace с известным ирландским актером Киллианом Мерфи. Полной премьерой зрители смогут насладиться 3 апреля.

Соответствующий короткий ролик появился на YouTube.

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Звезда Оппенгеймера принял участие в съемках рекламного ролика для Versace

Лицом рекламной кампании Versace Icons стал ирландский актер Киллиан Мерфи, получивший известность благодаря оскароносной ленте "Оппенгеймер" и сериалу "Острые картузы". Это его первое сотрудничество с известным итальянским брендом.

Креативный директор марки Донателла Версаче отметил талант актера и его непревзойденный стиль.

Оскар за лучшую мужскую роль на 96-й церемонии вручения наград он получал в классическом костюме Atelier Versace.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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За несколько дней до запланированной премьеры, в сети появился короткий рекламный ролик модного дома с Киллианом Мерфи.

На его кадрах известный актер под софитами камер позирует в одежде популярного бренда, просматривает сделанные снимки и обольщает своей улыбкой.

Известно, что полный рекламный ролик с участием звезды модный дом Versace опубликует через несколько дней, 3 апреля.

Напомним, ранее мы писали, что звезда Оппенгеймера Киллиан Мерфи вернется к своей известной роли. Также известный ирландский актер снялся для обложки британского GQ и показал себя в новом амплуа.

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