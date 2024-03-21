Оскароносну стрічку "20 днів у Маріуполі" можна переглянути онлайн— перелік стримінгових платформ

Кадри з фільму "20 днів у Маріуполі". Фото: instagram.com/20daysinmariupol/

Документальний фільм Мстислава Чеpнова "20 днів у Маpіуполі", який вперше за всю історію України отpимав "Оскаp", відтепер можна переглянути вдома. 21 березня стрічка стала доступною на деяких українських стримінгових платформах.

Про те, де саме можна переглянути фільм про перші дні війни в Маріуполі розповідає Новини.LIVE.

Читайте також:

Документальний фільм "20 днів у Маpіуполі" можна переглянути не лише в кінотеатрах

Оскароносну стрічку Мстислава Чеpнову українці зможуть переглянути в українських онлайн-кінотеатрах Sweet.TV, Megogo, Київстар ТБ, Takflix і Volia TV.

Придбати доступ до фільму на стримінговій платформі можна, сплативши від 69 гривень. Показ стрічки з 14 березня також проходить в українських кінотеатрах Києва, Львова, Дніпра, Харкова, Одеси, Луцька, Рівного, Чернівців, Олександрії, Івано-Франківська, Вінниці, Хмельницького, Кременчука, Кривого Рога, Коломиї, Сум, Черкас, Запоріжжя, Житомира та інших.

Перелік кінотеатрів, де можна переглянути стрічку, доступний за посиланням.

Сюжет "20 днів у Маpіуполі"

Документальний фільм Мстислава Чернова, Євгена Малолєтки та Василини Степаненко "20 днів у Маріуполі" показує воєнні злочини росіян на початку повномасштабного вторгнення в Маріуполі.

Міжнародні журналісти стали свідками, які зафіксували масові поховання, смерті, розбомблений пологовий будинок і вигляд міста, яке атакували окупанти.

Нагадаємо, раніше ми писали, що режисер "20 днів у Маріуполі" розповів, як Голлівуд відреагував на його переможну промову на "Оскарі".

Також Новини.LIVE розповідали про життя Мстислава Чернова і його патріотичну позицію.