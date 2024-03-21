Оскароносную ленту "20 дней в Мариуполе" можно просмотреть онлайн — список стриминговых платформ

Фото из фильма "20 дней в Мариуполе". Фото: instagram.com/20daysinmariupol/

Документальный фильм Мстислава Чеpнова " 20 дней в Мариуполе ", который впервые за всю историю Украины получил "Оскаp", теперь можно посмотреть дома. 21 марта лента стала доступной на некоторых украинских стриминговых платформах.

О том, где именно можно посмотреть фильм о первых днях войны в Мариуполе, рассказывает Новини.LIVE.

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Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" можно посмотреть не только в кинотеатрах

Оскароносную ленту Мстислава Чеpнову украинцы смогут посмотреть в украинских онлайн-кинотеатрах Sweet.TV, Megogo, Киевстар ТВ, Takflix и Volia TV.

Приобрести доступ к фильму на стриминговой платформе можно, заплатив от 69 гривен. Показ ленты с 14 марта также проходит в украинских кинотеатрах Киева, Львова, Днепра, Харькова, Одессы, Луцка, Ровно, Черновцов, Александрии, Ивано-Франковска, Винницы, Хмельницкого, Кременчуга, Кривого Рога, Коломыи, Сум, Черкасс, Запорожья, Житомира и других.

Список кинотеатров, где можно просмотреть ленту, доступный по ссылке.

Сюжет "20 дней в Мариуполе"

Документальный фильм Мстислава Чернова, Евгения Малолетки и Василисы Степаненко "20 дней в Мариуполе" показывает военные преступления россиян в начале полномасштабного вторжения в Мариуполе.

Международные журналисты стали свидетелями, зафиксировав массовые захоронения, смерти, разбомбленный роддом и вид города, который атаковали оккупанты.

Напомним, ранее мы писали, что режиссер "20 дней в Мариуполе" рассказал, как Голливуд отреагировал на его победную речь на "Оскаре".

Также Новини.LIVE рассказывали о жизни Мстислава Чернова и его патриотической позиции.