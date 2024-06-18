Модні сітчасті балетки літо 2024 — чому слід додати до гардеробу це взуття

Дівчина у модних сітчастих балетках чорного кольору. Фото: ELLE

Кожна справжня модниця завжди стежить за останніми новинками як в одязі, так і у прикрасах та взутті. Якщо ви є такою людиною, вам варто знати, яке взуття влітку цього року стилісти радять додати до свого гардеробу, адже воно є основним трендом сезону.

Новини.LIVE розповідає про наймодніше взуття літнього сезону.

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Мода на одяг та взуття змінюється щосезону, тому жінкам, які стежать за головними трендами, доводиться завжди про це знати. Щоб не мати недоречний вигляд і не зганьбитися в суспільстві, слід знати про тенденції моди.

Цього літнього сезону, наприклад, є одне жіноче взуття, яке буквально заполонило всі модні покази. Саме його стилісти дуже рекомендують мати у своєму літньому гардеробі кожній жінці, яка хоче мати бездоганний і стильний вигляд влітку.

Молода дівчина у своєму гардеробі. Фото: Freepik

Наймодніше взуття літа 2024 року

За словами стилістів, вершину моди сьогодні посідає сітчасте взуття, тому цей тренд заслуговує на те, щоб потрапити до вашого гардеробу. Головними перевагами цього взуття експерти називають комфорт у спекотні дні та, водночас, стиль.

Стилісти вважають, що саме сітчасті балетки вважаються справжнім втіленням гармонії елегантності та новаторства. За словами фахівців, такі балетки мають неймовірну структуру, яка створює вишуканий дизайн на вашій ніжці.

Дівчина в чорних сітчастих балетках. Фото: Instagram "peechygroup"

До того ж, у такому взутті дуже зручно ходити влітку, коли позначки на термометрах досягають високого рівня. Тому сітчасті балетки є ідеальним вибором для тих, хто не любить паритися в закритому взутті, коли надворі дуже спекотно, і обирає комфорт і свободу в діях.

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