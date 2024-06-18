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Основной тренд лета 2024 сетчатые балетки — почему стилисты советуют иметь в гардеробе

18 июня 2024 19:57
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Модные сетчатые балетки лето 2024 — почему стоит добавить в гардероб эту обувь
Девушка в модных сетчатых балетках черного цвета. Фото: ELLE
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Каждая настоящая модница всегда следит за последними новинками как в одежде, так и в украшениях и обуви. Если вы являетесь таким человеком, вам стоит знать, какую обувь летом этого года стилисты советуют добавить в свой гардероб, ведь она является основным трендом сезона.

Новини.LIVE рассказывает о самой модной обуви летнего сезона.

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Мода на одежду и обувь меняется каждый сезон, поэтому женщинам, которые следят за главными трендами, приходится всегда об этом знать. Чтобы не выглядеть неуместно и не опозориться в обществе, следует знать о тенденциях моды.

В этом летнем сезоне, например, есть одна женская обувь, которая буквально заполонила все модные показы. Именно ее стилисты очень рекомендуют иметь в своем летнем гардеробе каждой женщине, желающей иметь безупречный и стильный вид летом.

Молодая девушка в своем гардеробе.
Молодая девушка в своем гардеробе. Фото: Freepik

Самая модная обувь лета 2024 года

По словам стилистов, вершину моды сегодня занимает сетчатая обувь, поэтому этот тренд заслуживает того, чтобы попасть в ваш гардероб. Главными преимуществами этой обуви эксперты называют комфорт в жаркие дни и, в то же время, стиль.

Стилисты считают, что именно сетчатые балетки считаются воплощением гармонии элегантности и новаторства. По словам специалистов, такие балетки имеют невероятную структуру, создающую изысканный дизайн на вашей ножке.

Девушка в черных сетчатых балетках.
Девушка в черных сетчатых балетках. Фото: Instagram "peechygroup"

К тому же, в такой обуви очень удобно ходить летом, когда отметки на термометрах достигают высокого уровня. Поэтому сетчатые балетки являются идеальным выбором для тех, кто не любит париться в закрытой обуви, когда на улице очень жарко, и выбирает комфорт и свободу в действиях.

Напомним, мы писали о том, с чем стилисты советуют носить балетки летом 2024 года.

Ранее мы рассказывали о том, какая женская обувь считается полным антитрендом 2024 года.

Также мы сообщали о том, какая обувь для женщин считается самой модной в 2024 году.

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стиль
женская обувь
мода-2024

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