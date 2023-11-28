Оззі Осборн зізнався, що б його ощасливило перед смертю

Музикант Оззі Осборн. Фото: instagram.com/ozzyosbourne/

Рок-ікона Оззі Осборн розповів про свої проблеми зі здоров’ям у недавньому інтерв’ю. Музикант сказав, що "помер би щасливою людиною", якби він міг зіграти ще одне шоу, щоб висловити свою подяку своїм шанувальникам зі сцени.

Про це пише Rolling Stone.

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У лютому 74-річний виконавець оголосив, що його гастрольна кар’єра завершена, оскільки він більше "фізично не здатний на це" після кількох невдач зі здоров’ям. У липні він відмовився від виступу на музичному фестивалі, запланованому на жовтень.

"Якщо я не зможу продовжувати робити шоу на регулярній основі, я просто хочу бути достатньо здоровим, щоб зробити одне шоу, де я можу сказати: "Дякую за моє життя". Це те, над чим я працюю, і якщо я впаду мертвим наприкінці, я помру щасливою людиною", — сказав він.

Чотири роки тому Осборн пошкодив хребет під час великої аварії, після чого переніс кілька операцій, у нього також виявили хворобу Паркінсона в січні 2020 року.

"Друга операція пішла кардинально не так і фактично залишила мене калікою. Я думав, що буду працювати після другої і третьої. Знайшли пухлину в одному з хребців, тож довелося все це видалити", — говорить музикант.

Хоча Осборн виступав з перервами протягом цього періоду, в тому числі на церемонії закриття Ігор Співдружності 2022 року в його рідному місті Бірмінгемі, Англія, він практично був відсутній на сцені.

Як учасник новаторської хеві-метал-групи Black Sabbath, Осборн отримав нагороду "Греммі" як за сольну роботу, так і за участь у групі, яку він покинув у 1979 році. Він прославився своїми яскравими виступами, а також своєю музикою, особливо протягом 1980-х років, зокрема, коли він кидав сире м’ясо в відвідувачів концерту та вкусив мертвого кажана, якого фанат кинув на сцену, Осборн думав, що це гума, але він був реальним.

"Якщо я зможу виступити знову, я це зроблю. Як прощання з найкращими стосунками в моєму житті. На початку моєї хвороби, коли я припинив гастролі, я був справді розлючений на себе, лікарів і світ. Але з часом я просто сказав: "Ну, можливо, я просто повинен прийняти цей факт", — говорить артист.

Нагадаємо, Оззі Осборн остаточно скасував всі концерти.

Раніше стало відомо, що гурт AC/DC повертається на сцену після семирічної перерви.