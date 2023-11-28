Оззи Осборн признался, что его осчастливило бы перед смертью.

Музыкант Оззи Осборн. Фото: instagram.com/ozzyosbourne/

Рок-икона Оззи Осборн рассказал о своих проблемах со здоровьем в недавнем интервью. Музыкант сказал, что "умер бы счастливым человеком", если бы мог сыграть еще одно шоу, чтобы выразить свою благодарность своим поклонникам со сцены.

Об этом пишет Rolling Stone.

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В феврале 74-летний исполнитель объявил, что его гастрольная карьера завершена, поскольку он "физически не способен на это" после нескольких неудач со здоровьем. В июле он отказался от выступления на музыкальном фестивале, запланированном на октябрь.

"Если я не смогу продолжать делать шоу на регулярной основе, я просто хочу быть достаточно здоровым, чтобы сделать одно шоу, где я могу сказать: "Спасибо за мою жизнь". Это то, над чем я работаю, и если я упаду мертвым в конце я умру счастливым человеком", — сказал он.

Четыре года назад Осборн повредил позвоночник во время крупной аварии, после чего перенес несколько выступлений, у него также обнаружили болезнь Паркинсона в январе 2020 года.

"Вторая операция пошла кардинально не так и фактически оставила меня калекой. Я думал, что буду работать после второй и третьей. Нашли опухоль в одном из позвонков, так что пришлось все это удалить", — говорит музыкант.

Хотя Осборн выступал с перерывами в течение этого периода, в том числе на церемонии закрытия Игр Содружества 2022 года в его родном городе Бирмингеме, Англия, он практически отсутствовал на сцене.

Как участник новаторской хэви-метал-группы Black Sabbath, Осборн получил награду "Грэмми" как за сольную работу, так и за участие в группе, которую он покинул в 1979 году. Он прославился своими яркими выступлениями, а также своей музыкой, особенно в течение 1980-х годов, в частности, когда он бросал сырое мясо в посетителей концерта и укусил мертвую летучую мышь, которую фанат бросил на сцену, Осборн думал, что это резина, но она был настоящей.

"Если я смогу выступить снова, я это сделаю. Как прощание с лучшими отношениями в моей жизни. В начале моей болезни, когда я прекратил гастроли, я был действительно зол на себя, врачей и мир. Но со временем я просто сказал: "Ну возможно, я просто должен принять этот факт", — говорит артист.

Напомним, Оззи Осборн окончательно отменил все концерты.

Ранее стало известно, что группа AC/DC возвращается на сцену после семилетнего перерыва.