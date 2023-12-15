Як Зібров ставиться до російськомовних людей — інтерв'ю з Дмитром Гордоном

Український співак Павло Зібров на інтерв'ю у журналіста Дмитра Гордона. Фото: скриншот з YouTube

Відомий виконавець, композитор і народний артист України Павло Зібров дав інтерв’ю Дмитру Гордону. Під час спілкування з журналістом популярний артист зізнався, як він ставиться до людей, які говорять російською мовою зараз.

Інтерв’ю з Павлом Зібровим Дмитро Гордон розмістив на своєму каналі в YouTube.

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Як Павло Зібров ставиться до російськомовних людей

Популярний український співак заявив, що він смикається щоразу, коли чує від когось російську мову під час спілкування. Зокрема, Павло Зібров зазначив, що найбільше його дивує російська мова молоді та підлітків, коли вони спілкуються між собою.

"Я смикаюсь, коли чую російську мову. Нехай старші говорять, там претензій ніяких немає. А буває молодь, там... 12 років, підлітки, морозиво купляли в магазині, "Вась, иди сюда". Я думаю, вас же вчила українська школа повністю українською мовою. Як ви зараз спілкуєтеся між собою? Причому голосно", — каже Павло Зібров.

Павло Зібров на інтерв'ю у Дмитра Гордона. Фото: скриншот з YouTube

Народний артист України стверджує, що його дуже дратує спілкування і пісні російською мовою, які він десь чує. Він зазначив, що сьогодні до російської мови в нього навіть з’явилася якась огида через повномасштабну війну в Україні.

"На касі дивляться на цих підлітків, які голосно говорять російською мовою. Я іноді роблю зауваження: "Ти звідки?" — "Я з Києва". Мене дратує російська мова, мене дратують російські пісні, якщо я десь чую. В соцмережах ще можна десь побачити, в YouTube це є. Але в мене до російської мови зараз з’явилася якась огида", — також додав народний артист України.

Павло Зібров про російську рекламу концертів Олега Винника

Декілька років тому український співак Павло Зібров обурився тим, що на телеканалі "Інтер" показали рекламу російською мовою концерта Олега Винника.

"Перемикав телевізійні канали і випадково потрапив на рекламу концерта Олега Винника на каналі "Інтер", який, до речі, з задоволенням буду дивитись, але… Повернемось до реклами, яка звучала з вуст Олега українською мовою і також рухомий рядок і його пряма мова теж українською, раптом за кадром голос диктора все це перекладає на російську мову", — заявив Павло Зібров.

Публікація зі сторінки Павла Зіброва. Фото: скриншот з Facebook

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