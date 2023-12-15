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Павел Зибров признался, что его очень раздражает русский язык

15 декабря 2023 12:45
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Как Зибров относится к русскоязычным людям — интервью с Дмитрием Гордоном
Украинский певец Павел Зибров на интервью у журналиста Дмитрия Гордона. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Известный исполнитель, композитор и народный артист Украины Павел Зибров дал интервью Дмитрию Гордону. Во время общения с журналистом популярный артист признался, как он относится к людям, которые сейчас говорят на русском языке.

Интервью с Павлом Зибровым Дмитрий Гордон разместил на своем канале в YouTube.

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Как Павел Зибров относится к русскоязычным людям

Популярный украинский певец заявил, что он дергается всякий раз, когда слышит от кого-то русский язык во время общения. В частности, Павел Зибров отметил, что больше всего его удивляет русский язык молодежи и подростков, когда они общаются между собой.

"Я дергаюсь, когда слышу русский язык. Пусть старшие говорят, там претензий никаких нет. А бывает молодежь, там... 12 лет, подростки, мороженое покупали в магазине, "Вась, иди сюда". Я думаю, вас же учила украинская школа полностью на украинском языке. Как вы сейчас общаетесь между собой? Причем громко", — говорит Павел Зибров.

Павел Зибров на интервью у Дмитрия Гордона
Павел Зибров на интервью у Дмитрия Гордона. Фото: скриншот с YouTube

Народный артист Украины утверждает, что его очень раздражает общение и песни на русском языке, которые он где-то слышит. Он отметил, что сегодня к русскому языку у него даже появилось какое-то отвращение из-за полномасштабной войны в Украине.

"На кассе смотрят на этих подростков, которые громко говорят на русском языке. Я иногда делаю замечания: "Ты откуда?" — "Я из Киева". Меня раздражает русский язык, меня раздражают русские песни, если я где-то слышу. В соцсетях еще можно где-то увидеть, в YouTube это есть. Но у меня к русскому языку сейчас появилось какое-то отвращение", — также добавил народный артист Украины.

Павел Зибров о российской рекламе концертов Олега Винника

Несколько лет тому назад украинский певец Павел Зибров возмутился тем, что на телеканале "Интер" показали рекламу на русском языке концерта Олега Винника.

"Переключал телевизионные каналы и случайно попал на рекламу концерта Олега Винника на канале "Интер", который, кстати, с удовольствием буду смотреть, но... Вернемся к рекламе, которая звучала из уст Олега на украинском языке и также бегущая строка и его прямая речь тоже на украинском, вдруг за кадром голос диктора все это переводит на русский язык", — заявил Павел Зибров.

Публикация со страницы Павла Зиброва
Публикация со страницы Павла Зиброва. Фото: скриншот с Facebook

Напомним, мы писали о том, что украинский артист Павел Зибров высказался о цинизме певицы Таисии Повалий.

Ранее мы рассказывали о том, что популярный певец Павел Зибров обратился к жене в день ее рождения.

Также мы сообщали о том, что народный артист Украины Павел Зибров рассказал, почему певцы его поколения стали популярными.

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