Педан прокоментував своє рішення підтримати Лієва у суді та відреагував на хейт

Телеведучий Олександр Педан. Фото: УНІАН

Телеведучий Олександр Педан відреагував на бурхливу реакцію українців про його підтримку у суді Олександра Лієва. Як відомо, експосадовця підозрюють у справі про розкрадання 1,5 млрд гривень на закупівлі снарядів для ЗСУ.

Свою відповідь Олександр Педан написав на сторінці в Instagram.

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Що про своє рішення каже Педан

"Я розумію вашу реакцію і поважаю її. Саме тому маю прокоментувати ситуацію, яка стала предметом обговорень", — наголосив він.

За його словами, він особисто знає Лієва впродовж десяти років, вони протягом цього часу товаришують.

"Знаю його як порядну людину, хорошого сім'янина, люблячого батька п'яти дітей, чия родина весь період великої війни знаходиться в Україні", — додав Педан.

Що він сказав на засіданні суду

Шоумен зауважив, що прийшов на засідання Вищого антикорупційного суду 29 січня, аби взяти Лієва на поруки, що він не буде уникати правосуддя, виїжджати за кордон та буде йти на зустріч слідству.

"Ця можливість передбачена законом та є абсолютно нормальною практикою. Чи означає це, що я не вірю в ті звинувачення, які йому висунуті? Звісно ж ні, адже це справа правосуддя, і я не можу давати фахових оцінок", — написав телеведучий.

Педан наголосив, що засідання було відкритим, також велася онлайн-трансляція, яку можна переглянути.

"Зрештою суд відхилив клопотання прокурора і не обрав запобіжного заходу для Олександра Лієва, як і не підтримав прохання про поруки. Що буде далі? Це залежить від правоохоронних органів та судової системи України. Як громадянин я вірю, що винні будуть покарані", — запевнив він.

Скриншот допису з Instagram Олександра Педана

Реакція українців на таку відповідь

Своєю чергою в коментарях під дописом підписники та користувачі мережі негативно відреагували на такі слова Олександра Педана. Зокрема, були такі коментарі:

— Якщо він втече з країни, пане Педан, ви за нього сядите чи заплатите "борги"? Вибирати вам.

Скриншот коментаря під дописом Олександра Педана

— Краще вже мовчати. Тільки повний бовдур під час війни буде грабувати країну, а ще більший бовдур такого захищатиме.

Скриншот коментаря під дописом Олександра Педана

— Нагадує совєтську практику — давати характеристику. Хороший сім’янин? Батько? Яке це має відношення до корупції?

Скриншот коментаря під дописом Олександра Педана

Нагадаємо, у Вищому антикорупційному суді не обрали запобіжний захід екскерівнику Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександру Лієву. Як відомо, він звинувачується в розкраданні коштів на ЗСУ. Вчора, 29 січня, під час суду шоумен Олександр Педан висловив бажання взяти його на поруки, що обурило користувачів мережі.