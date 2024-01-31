Педан прокомментировал свое решение поддержать Лиева в суде и отреагировал на хейт

Телеведущий Александр Педан. Фото: УНИАН

Телеведущий Александр Педан отреагировал на бурную реакцию украинцев о его поддержке в суде Александра Лиева. Как известно, экс-чиновника подозревают по делу о хищении 1,5 млрд гривен на закупки снарядов для ВСУ.

Свой ответ Александр Педан написал на странице в Instagram.

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Что о своем решении говорит Педан

"Я понимаю вашу реакцию и уважаю ее. Именно поэтому должен прокомментировать ситуацию, которая стала предметом обсуждений", — подчеркнул он.

По его словам, он лично знает Лиева на протяжении десяти лет, они в течение этого времени дружат.

"Знаю его как порядочного человека, хорошего семьянина, любящего отца пяти детей, чья семья весь период большой войны находится в Украине", — добавил Педан.

Что он сказал на заседании суда

Шоумен отметил, что пришел на заседание Высшего антикоррупционного суда 29 января, чтобы взять Лиева на поруки, что он не будет избегать правосудия, выезжать за границу и будет идти на встречу следствию.

"Эта возможность предусмотрена законом и абсолютно нормальной практикой. Значит ли это, что я не верю в те обвинения, которые ему предъявлены? Конечно же нет, ведь это дело правосудия, и я не могу давать профессиональных оценок", — написал телеведущий.

Педан подчеркнул, что заседание было открытым, также велась онлайн-трансляция, которую можно просмотреть.

"В конце концов суд отклонил ходатайство прокурора и не избрал меру пресечения для Александра Лиева, как и не поддержал просьбу о поруках. Что будет дальше? Это зависит от правоохранительных органов и судебной системы Украины. Как гражданин я верю, что виновные будут наказаны", — заверил он.

Скриншот сообщения из Instagram Александра Педана

Реакция украинцев на такой ответ

В свою очередь, в комментариях под публикацией подписчики и пользователи сети негативно отреагировали на такие слова Александра Педана. В частности, были следующие комментарии:

— Если он уйдет из страны, господин Педан, вы за него сядете или заплатите "долги"? Выбирать вам.

Скриншот комментария под сообщением Александра Педана

— Лучше уж молчать. Только полный болван во время войны будет грабить страну, а еще больший болван такого будет защищать.

Скриншот комментария под сообщением Александра Педана

— Напоминает советскую практику — давать характеристику. Хороший семьянин? Отец? Какое это имеет отношение к коррупции?

Скриншот комментария под сообщением Александра Педана

Напомним, в Высшем антикоррупционном суде не избрали меру пресечения экс-руководителю Департамента военно-технической политики, развитию вооружения и военной техники Минобороны Александру Лиеву. Как известно, он обвиняется в хищении средств на ВСУ. Вчера, 29 января, во время суда шоумен Александр Педан выразил желание взять его на поруки, что возмутило пользователей сети.