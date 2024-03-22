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Пенелопа Крус ледь втиснула пишний бюст у кутюрний корсет на глянцевій обкладинці

22 березня 2024 13:23
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Пенелопа Крус ледь втиснула пишний бюст у кутюрний корсет на глянцевій обкладинці
Акторка Пенелопа Крус. Фото: Elle Spain
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Акторка Пенелопа Крус напередодні свого 50-річчя стала героїнею обкладинки квітневого іспанського номера Elle. На фото вона позує в чорному корсеті Mugler без бретельок, а також у лимонно-зеленій мереживній сукні Versace.

Про це пише Elle.

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Пенелопа Крус на передодні 50-річчя знялась у відвертій фотосесії

В інтерв'ю журналу вона розповіла, як почувається напередодні ювілею: 50 років актрисі виповнюється 28 квітня.

 

Акторка Пенелопа Крус. Фото: Elle Spain
Акторка Пенелопа Крус. Фото: Elle Spain

"Якщо ви запитаєте мене, які стосунки із самою собою мені подобаються більше: ті, що є зараз, або ті, які у мене були, коли мені було 20 або 30, я чесно скажу, що віддаю перевагу тим, які у мене є зараз. Я на повну використовую кожне десятиліття, кожну мить і ніколи не думаю: "Раніше я була кращою", — говорить Крус.

 

Акторка Пенелопа Крус. Фото: Elle Spain
Акторка Пенелопа Крус. Фото: Elle Spain

 

Акторка Пенелопа Крус. Фото: Elle Spain
Акторка Пенелопа Крус. Фото: Elle Spain

 

Акторка Пенелопа Крус. Фото: Elle Spain
Акторка Пенелопа Крус. Фото: Elle Spain

 

Акторка Пенелопа Крус. Фото: Elle Spain
Акторка Пенелопа Крус. Фото: Elle Spain

 

Акторка Пенелопа Крус. Фото: Elle Spain
Акторка Пенелопа Крус. Фото: Elle Spain

 

Акторка Пенелопа Крус. Фото: Elle Spain
Акторка Пенелопа Крус. Фото: Elle Spain

 

Акторка Пенелопа Крус. Фото: Elle Spain
Акторка Пенелопа Крус. Фото: Elle Spain

 

Акторка Пенелопа Крус. Фото: Elle Spain
Акторка Пенелопа Крус. Фото: Elle Spain

 

Акторка Пенелопа Крус. Фото: Elle Spain
Акторка Пенелопа Крус. Фото: Elle Spain

Актриса зізналася, що сумує за молодістю, оскільки з віком вона почала краще розуміти навколишній світ, і її ставлення до нього змінилося. Іноді їй хочеться робити більше витівок і більше повертатися до такого несвідомого стану.

Вона також висловилася про материнство: в актриси двоє дітей від чоловіка Хав'єра Бардема — 13-річний Лео та 10-річна Луна.

За словами Пенелопи, вона завжди хотіла бути матір'ю, і у 20 років під час поїздки до Індії намагалася всиновити дитину самостійно, але не змогла.

"Раніше я багато працювала, до того ж в абсолютно божевільному темпі: у мене в той час виходило по чотири фільми на рік. Але сьогодні я відчуваю, що мені дуже пощастило: те, що я багато працювала протягом довгого часу, тепер дає мені можливість вибирати, що робити, де і коли. Це дуже важливо, тому що з народження дітей ми робимо все можливе, щоб повноцінно бути присутнім у їхньому вихованні. Для нас це найголовніше", — розповіла знаменитість.

Нагадаємо, зірка серіалу "Клон" показала відверту фотосесію. А Санта Дімопулос вразила ню-зйомкою. 

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Пенелопа Крус

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