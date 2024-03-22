Пенелопа Крус едва вдавила пышный бюст в кутюрный корсет на глянцевой обложке.

Актриса Пенелопа Крус. Фото: Elle Spain

Актриса Пенелопа Крус в преддверии своего 50-летия стала героиней обложки апрельского испанского номера Elle. На фото она позирует в черном корсете Mugler без бретелек, а также в лимонно-зеленом кружевном платье Versace.

Об этом пишет Elle.

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В интервью журналу она рассказала, как чувствует себя в связи с приближающимся юбилеем: 50 лет актрисе исполняется 28 апреля.

Актриса Пенелопа Крус. Фото: Elle Spain

"Если вы спросите меня, какие отношения с самой собой мне нравятся больше: те, что сейчас, или те, которые у меня были, когда мне было 20 или 30, я честно скажу, что предпочитаю те, которые у меня сейчас. Я на полную использую каждое десятилетие, каждый миг и никогда не думаю: "Раньше я была лучше", — говорит Крус.

Актриса Пенелопа Крус. Фото: Elle Spain

Актриса Пенелопа Крус. Фото: Elle Spain

Актриса Пенелопа Крус. Фото: Elle Spain

Актриса Пенелопа Крус. Фото: Elle Spain

Актриса Пенелопа Крус. Фото: Elle Spain

Актриса Пенелопа Крус. Фото: Elle Spain

Актриса Пенелопа Крус. Фото: Elle Spain

Актриса Пенелопа Крус. Фото: Elle Spain

Актриса Пенелопа Крус. Фото: Elle Spain

Актриса призналась, что скучает по молодости, поскольку с возрастом она стала лучше понимать окружающий мир, и ее отношение к нему изменилось. Иногда ей хочется больше шалить и больше возвращаться в такое бессознательное состояние.

Она также высказалась о материнстве: у актрисы двое детей от супруга Хавьера Бардема — 13-летний Лео и 10-летняя Луна.

По словам Пенелопы, она всегда хотела быть матерью, и в 20 лет во время поездки в Индию пыталась усыновить ребенка самостоятельно, но не смогла.

"Раньше я много работала, к тому же в абсолютно безумном темпе: у меня в то время выходило по четыре фильма в год. Но сегодня я чувствую, что мне очень повезло: то, что я много работала в течение долгого времени, теперь дает мне возможность выбирать, что делать, где и когда. Это очень важно, потому что с рождения детей мы делаем все возможное, чтобы полноценно присутствовать в их воспитании. Для нас это самое главное", — рассказала знаменитость.

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