Переможець "Танців з зірками" вперше стане батьком
Зірка "Танців з зірками", хореограф Євген Кот зі своєю дружиною, танцівницею Наталією Татарінцевою вперше стануть батьками. Артисти деякий час приховували новину.
Про це подружжя розповіли в Instagram.
Женя Кот з дружиною чекають на первістка
Танцівники опублікували ніжне відео в українському стилі під чуттєву дитячу колискову. Євген і Наталя ніжно обіймаються й насипають зерно у землю, а потім об’єднавши долоні воєдино, вони наповнюють глечик водою, з якої поливають посіяне. Подружжя ніжно цілує одне одного, а наприкінці чується плач маляти.
"Сьогодні в день Різдва ми ділимося з вами нашою заповітною новиною і щиро дякуємо всім, хто бажав нам здійснення найголовнішої мрії для нашої родини!Ми чекаємо на тебе наше ДИВО", — коментують танцівники відео.
Наталія Татарінцева дізналася про вагітність ще на початку листопада. Вона довго не могла у це повірити та зробила одразу три тести на вагітність. І зрештою, результат був позитивним.
Зірок привітали їхнеі колеги. Ксенія Мішина, Ілона Гвоздьова, Олена Шоптенко та інші.
"Вітаю. Дива завжди приходять тоді коли треба. Бажаю вам щастя, любові і прекрасних батьківських днів", — прокоментувала Ілона Гвоздьова.
"Яке щастя, що неймовірних людей стане ще більше. Чекаю з вами", — коментує Ольга Цибульська.
"Вітаю, котіки", — написала Ксенія Мішина.
Нагадаємо, переможець "Танців з зірками" розповість правду про своє життя у власному шоу.
Раніше представники українського бомонду оцінили розкішне шоу переможця "Танців з зірками".
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