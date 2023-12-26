Переможець "Танців з зірками" вперше стане батьком

Танцівники Женя Кот та Наталія Татарінцева. Фото: instagram.com/tatarintseva.kot/

Зірка "Танців з зірками", хореограф Євген Кот зі своєю дружиною, танцівницею Наталією Татарінцевою вперше стануть батьками. Артисти деякий час приховували новину.

Про це подружжя розповіли в Instagram.

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Танцівники опублікували ніжне відео в українському стилі під чуттєву дитячу колискову. Євген і Наталя ніжно обіймаються й насипають зерно у землю, а потім об’єднавши долоні воєдино, вони наповнюють глечик водою, з якої поливають посіяне. Подружжя ніжно цілує одне одного, а наприкінці чується плач маляти.

"Сьогодні в день Різдва ми ділимося з вами нашою заповітною новиною і щиро дякуємо всім, хто бажав нам здійснення найголовнішої мрії для нашої родини!Ми чекаємо на тебе наше ДИВО", — коментують танцівники відео.

Наталія Татарінцева дізналася про вагітність ще на початку листопада. Вона довго не могла у це повірити та зробила одразу три тести на вагітність. І зрештою, результат був позитивним.

Зірок привітали їхнеі колеги. Ксенія Мішина, Ілона Гвоздьова, Олена Шоптенко та інші.

"Вітаю. Дива завжди приходять тоді коли треба. Бажаю вам щастя, любові і прекрасних батьківських днів", — прокоментувала Ілона Гвоздьова.

"Яке щастя, що неймовірних людей стане ще більше. Чекаю з вами", — коментує Ольга Цибульська.

"Вітаю, котіки", — написала Ксенія Мішина.

Нагадаємо, переможець "Танців з зірками" розповість правду про своє життя у власному шоу.

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