Победитель "Танцев со звездами" впервые станет отцом

Танцовщики Женя Кот и Наталья Татаринцева. Фото: instagram.com/tatarintseva.kot/

Звезда "Танців з зірками" хореограф Евгений Кот со своей женой, танцовщицей Наталией Татаринцевой, впервые станут родителями. Артисты некоторое время скрывали новость.

Об этом супруги рассказали в Instagram.

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Танцоры опубликовали нежное видео в украинском стиле под детскую колыбельную. Евгений и Наталья нежно обнимаются и высыпают зерно в землю, а затем, соединив ладони вместе, наполняют кувшин водой, из которой поливают посеянное. Супруги нежно целуют друг друга, а в конце слышится плач малыша.

"Сегодня в день Рождества мы делимся с вами нашей заветной новостью и искренне благодарим всех, кто желал нам осуществления самой главной мечты для нашей семьи! Мы ждем тебя, наше ЧУДО", — комментируют танцовщики видео.

Наталья Татаринцева узнала о беременности еще в начале ноября. Она долго не могла поверить в это и сделала сразу три теста на беременность. И, наконец, результат был положительным.

Звезд поздравили их коллеги Ксения Мишина, Илона Гвоздева, Елена Шоптенко и другие.

"Поздравляю. Чудеса всегда приходят тогда, когда нужно. Желаю вам счастья, любви и прекрасных родительских дней", — прокомментировала Илона Гвоздева.

"Какое счастье, что невероятных людей станет еще больше. Жду с вами", — комментирует Ольга Цибульская.

"Поздравляю, котики", — написала Ксения Мишина.

Напомним, победитель "Танців з зірками" расскажет правду о своей жизни в собственном шоу.

Ранее представители украинского бомонда оценили роскошное шоу победителя "Танців з зірками".