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Періс Гілтон оголосила про другу дитину, яку назвала незвичним ім'ям

24 листопада 2023 09:46
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Періс Гілтон оголосила про другу дитину, яку назвала незвичним ім'ям
Діджейка Періс Гілтон. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Діджейка та світська левиця Періс Гілтон опублікувала пост, в якому натякнула на народження дівчинки. Зірка вже виховує сина Фенікса.

Про це стало відомо з соцмереж Гілтон.

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У соцмережі світська левиця опублікувала рожевий дитячий комбінезон із написом "Лондон", що, на думку фанатів, може бути натяком на ім'я дівчинки. Чи з'явилася дитина на світ, поки не відомо.

 

У Періс Гілтон у родині поповнення. Фото: instagram.com/parishilton/

"Вдячна за мою дівчинку", — написала вона у підписі до фото.

Це вже друга дитина для 42-річної Періс: у січні вона та її чоловік Картер Ріки вперше стали батьками — у них народився син на ім'я Фенікс. Хлопчика народила сурогатна мати.

Раніше Періс Гілтон зізнавалася, що дуже хоче народити дочку. Вона розповіла, що заморозила 20 ембріонів, але вони виявилися хлопчиками.

"У мене виходять лише хлопчики. У мене 20 хлопчиків", — розповідала вона.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Paris Hilton (@parishilton)

Також Гілтон говорила, що хоче назвати свою доньку саме Лондон.

"Я дуже рада, що у Фенікса одного разу з'явиться молодша сестра на ім'я Лондон. Це моє улюблене місто, і я завжди хотіла назвати свою дочку Лондон", — зізналася Періс.

Періс Гілтон нещодавно зіткнулася з критикою з боку своїх фоловерів після того, як поділилася у соцмережах фотографіями із сином Феніксом. Користувачам мережі здалося, що у дитини занадто велика голова, і вони почали писати Періс, щоб вона показала хлопчика лікареві. Сама Гілтон відповіла на критику та заявила, що її син абсолютно здоровий.

Нагадаємо, у мережі жорстко "рознесли" дефіле Періс Гілтон на Тижні моди в Парижі.

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