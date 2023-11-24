Пэрис Гилтон объявила о втором ребенке, который назвала необычным именем

Диджейка Пэрис Хилтон. Фото: Reuters

Диджей и светская львица Пэрис Хилтон опубликовала пост, в котором намекнула на рождение девочки. Звезда уже воспитывает сына Феникса.

Об этом стало известно из соцсетей Хилтон.

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В соцсети светская львица опубликовала розовый комбинезон с надписью "Лондон", что, по мнению фанатов, может быть намеком на имя девочки. Появился ли ребенок на свет, пока неизвестно.

У Пэрис Хилтон в семье пополнение. Фото: instagram.com/parishilton/

"Благодарна за мою девочку", — написала она в подписи к фото.

Это уже второй ребенок для 42-летней Пэрис: в январе она и ее муж Картер Рики впервые стали родителями — у них родился сын по имени Феникс. Мальчика родила суррогатная мать.

Ранее Пэрис Хилтон признавалась, что очень хочет родить дочь. Она рассказала, что заморозила 20 эмбрионов, но они оказались мальчиками.

"У меня выходят только мальчики. У меня 20 мальчиков", — рассказывала она.

Также Хилтон говорила, что хочет назвать свою дочь именно Лондон.

"Я очень рада, что у Феникса однажды появится младшая сестра по имени Лондон. Это мой любимый город, и я всегда хотела назвать свою дочь Лондон", — призналась Пэрис.

Пэрис Хилтон недавно столкнулась с критикой со стороны своих фолловеров после того, как поделилась в соцсетях фотографиями с сыном Фениксом. Пользователям сети показалось, что у ребенка слишком большая голова, и они начали писать Пэрис, чтобы он показал мальчику врачу. Сама Хилтон ответила на критику и заявила, что ее сын совершенно здоров.

Напомним, в сети жестко "разнесли" дефиле Пэрис Хилтон на Неделе моды в Париже.