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Періс Гілтон показала епічні селфі з Брітні Спірс

20 листопада 2023 18:30
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Періс Гілтон показала епічні селфі з Брітні Спірс
Діджейка Періс Гілтон зі співачкою Брітні Спірс. Фото: instagram.com/parishilton/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Діджейка Періс Гілтон поділилася рідкісними фотографіями, на яких вона позує з давньою подругою Брітні Спірс. Періс свого часу стверджувала, що саме вони "створили формат селфі". Хоча Кім Кардаш’ян теж розповідала, що вона раніше винайшла селфі.

Знімки Гілтон опублікувала у соціальній мережі.

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42-річна світська левиця опублікувала три знімки з Брітні Спірс, зроблені ще в 2006 році. На фото зірки позують з пафосним виразом обличчя під час вечірки.

 

Діджейка Періс Гілтон зі співачкою Брітні Спірс. Фото: instagram.com/parishilton/
Діджейка Періс Гілтон зі співачкою Брітні Спірс. Фото: instagram.com/parishilton/

"17 років тому ми з Брітні зробили селфі! Позначайте мене на своїх найбільш епічних селфі, щоб відсвяткувати найвідоміший винахід", — прокоментувала фото Гілтон.

На фото Періс позує у темно-сірій майці, а Брітні — у білій атласній кофті.

Між зірками була міцна дружба протягом майже двох десятиліть, і нещодавно Спірс розповіла про їхній тісний зв’язок у своїх мемуарах "Жінка в мені", які вийшли минулого місяця.

Співачка написала, що Періс була "добрішою до мене, коли я дійсно потребувала ласки. Багато хто в Америці бачили її як тусовщицю, але я вважала її елегантною — те, як вона позувала на червоній доріжці, і завжди мала вигнуті брови, коли хтось був злий щодо неї. Вона побачила, що у мене є діти і що я страждаю від розриву, і, здається, їй було шкода мене. Вона прийшла до мене додому і дуже мені допомогла. Вона була такою милою для мене".

 

Діджейка Періс Гілтон зі співачкою Брітні Спірс. Фото: instagram.com/parishilton/
Діджейка Періс Гілтон зі співачкою Брітні Спірс. Фото: instagram.com/parishilton/

Під час розмови з People незадовго до того, як книга потрапила на полиці, Періс розповіла, що "пишається" принцесою поп-музики "за те, що вона розповіла свою історію".

"Я знаю, як важко писати мемуари, тому що вам доводиться по-справжньому занурюватися і думати про стільки моментів свого життя, про які, я впевнена, ви навіть не хочете думати", — прокоментувала зірка.

 

Діджейка Періс Гілтон зі співачкою Брітні Спірс. Фото: instagram.com/parishilton/
Діджейка Періс Гілтон зі співачкою Брітні Спірс. Фото: instagram.com/parishilton/

Періс, яка також написала власні мемуари під назвою Paris: The Memoir, заявила, що "це справді такий досвід зцілення".

Періс також була присутня на весіллі Спірс минулого року, коли вона пов’язала себе узами шлюбу з Семом Асгарі. Однак у серпні актор подав на розлучення зі співачкою.

Раніше на Гелловін Періс приміряла образ Брітні, одягнувшись у культовий синій костюм із її кліпу Toxic.

Нагадаємо, Періс Гілтон відповіла на жорстоку критику зовнішності її маленького сина.

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