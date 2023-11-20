Пэрис Гилтон показала эпические селфи из Бритни Спирс

Диджей Пэрис Хилтон с певицей Бритни Спирс. Фото: instagram.com/parishilton/

Диджей Пэрис Хилтон поделилась редкими фотографиями, на которых она позирует с давней подругой Бритни Спирс. Пэрис как-то утверждала, что именно они "создали формат селфи". Хотя ранее Ким Кардашьян рассказывала, что это она изобрела селфи.

Снимки Хилтон опубликовала в социальной сети.

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42-летняя светская львица опубликовала три снимка с Бритни Спирс, сделанные еще в 2006 году. Звезды позируют с пафосным выражением лица во время вечеринки.

Ди-джей Пэрис Хилтон с певицей Бритни Спирс. Фото: instagram.com/parishilton/

"17 лет назад мы с Бритни сделали селфи! Отмечайте меня на своих самых эпических селфи, чтобы отпраздновать самое известное изобретение", — прокомментировала фото Хилтон.

На фото Пэрис позирует в темно-серой майке, а Бритни — в белой атласной кофте.

Между звездами была крепкая дружба на протяжении почти двух десятилетий, и недавно Спирс рассказала об их тесной связи в своих вышедших в прошлом месяце мемуарах "Женщина во мне".

Певица написала, что Пэрис была "добрее меня, когда я действительно нуждалась в ласке. Многие в Америке видели ее как тусовщицу, но я считала ее элегантной — то, как она позировала на красной дорожке, и всегда имела изогнутые брови, когда кто-то был зол на нее. Она увидела, что у меня есть дети и что я страдаю от разрыва, и, кажется, ей было жаль меня. Она пришла ко мне домой, и очень помогла. Она была такой милой ко мне".

Диджей Пэрис Хилтон с певицей Бритни Спирс. Фото: instagram.com/parishilton/

Во время разговора с People незадолго до того, как книга попала на полки, Пэрис рассказала, что "гордится" принцессой поп-музыки "за то, что она рассказала свою историю".

"Я знаю, как тяжело писать мемуары, потому что вам приходится по-настоящему погружаться и думать о стольких моментах своей жизни, о которых, я уверена, вы даже не хотите думать", — прокомментировала звезда.

Диджей Пэрис Хилтон с певицей Бритни Спирс. Фото: instagram.com/parishilton/

Пэрис, также написавшая собственные мемуары под названием Paris: The Memoir, заявила, что "это действительно опыт исцеления".

Пэрис также присутствовала на свадьбе Спирс в 2022 году, когда она связала себя узами брака с Сэмом Асгари. В августе актер подал на развод с певицей.

Ранее на Хэллоуин Пэрис примерила образ Бритни, культовый синий костюм из ее клипа Toxic.

Напомним, Пэрис Хилтон ответила на жестокую критику внешности ее маленького сына.