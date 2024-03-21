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Перша леді розбавила свій діловий стиль кольоровими шкарпетками — фото

21 березня 2024 20:13
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Перша леді розбавила свій діловий стиль кольоровими шкарпетками — фото
Перша леді Олена Зеленська. Фото: instagram.com/olenazelenska_official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Перша леді України Олена Зеленська здивувала українців підбором свого модного образу — дружина Президента підкреслила свій повсякденний образ яскравими шкарпетками з різним візерунком. Такий акцент в одязі вона зробила не просто так. 

Відповідну світлину вона розмістила на своїй сторінці Instagram.

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Дружина Президента опублікувала світлину на якій позує перед камерою у повсякденному стильному образі —об'ємному білому светрі та чорних широких джинсах. 

Зеленська приміряла класичні чорні лофери, які по-особливому прикрасили яскраві шкарпетки із різними візерунком.

Перша леді пояснила, що вдягнула їх для того, щоб підтримати талановитих українських художниць із синдромом Дауна.

"Шкарпетки, що на мені, – незвичайні. Це роботи Ніколь Ляпустіної, Софії Жук та Марії Гуменної – мисткинь, які творять у художній студії Олі Ставникович. Ця майстерня працює з митцями, які мають синдром Дауна та РАС. Вони, наприклад, уже не раз долучалися до прикрашання традиційної ялинки на вулиці Банковій у Києві",  — пояснила Олена Зеленська.

Вона взяла участь у міжнародній акції присвяченій Всесвітньому дню інформування про людей із синдромом Дауна. В цей день люди, які бажають підтримати тих, хто має додаткову хромосому у 21-й парі, вдягає на себе різні шкарпетки.

Хужожниці, про яких розповіла Олена Зеленська, мають безліч хобі, займаються спортом та виставляють свої роботи у Чикаго й Варшаві.

"Сьогодні на їхньому прикладі я хочу нагадати: людьми нас робить не відсутність чи наявність ментальних порушень, не точна кількість хромосом. Людьми нас робить прийняття інших – без упереджень, із повагою. Всі ми різні. Та всі ми рівні. Маємо бути рівними у своїх можливостях", — звернулась перша леді до українців.

Нагадаємо, ми раніше писали, що донька Зеленського зустрічається із хлопцем, який пережив окупацію в Маріуполі. А Олена Зеленська не змогла додивитися "Довгу добу" Бадоєва.

Олена Зеленська
художники
українські зірки
діагностика
шкарпетки
творчість

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