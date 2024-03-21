Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Первая леди разбавила свой деловой стиль цветными носками — фото arrow

Первая леди разбавила свой деловой стиль цветными носками — фото

21 марта 2024 20:13
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Первая леди разбавила свой деловой стиль цветными носками — фото
Первая леди Елена Зеленская. Фото: instagram.com/olenazelenska_official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Первая леди Украины Елена Зеленская удивила украинцев подбором своего модного образа — супруга Президента подчеркнула свой повседневный образ яркими носками з разными узорами. Такой акцент в одежде она сделала не просто так.

Соответствующую фотографию она разместила на своей странице Instagram.

Читайте также:

Елена Зеленская публично поддержала украинцев с синдромом Дауна

Жена Президента опубликовала фотографию, на которой позирует перед камерой в повседневном стильном образе — объемном белом свитере и черных широких джинсах.

Зеленская примерила классические черные лоферы, которые по-особому украсили яркие носки с разным узором.

Первая леди объяснила, что надела их для того, чтобы поддержать талантливых украинских художниц с синдромом Дауна.

"Носки, что на мне – необычные. Это работы Николь Ляпустиной, Софии Жук и Марии Гуменной – художниц, которые творят в художественной студии Оли Ставникович. Эта мастерская работает с художниками, которые имеют синдром Дауна и РАС. Они, например, уже не раз приобщались к украшению традиционной елки на улице Банковой в Киеве", — объяснила Елена Зеленская.

Она приняла участие в международной акции, посвященной Всемирному дню информирования о людях с синдромом Дауна. В этот день люди, желающие поддержать тех, кто имеет дополнительную хромосому в 21 паре, одевает на себя разные носки.

У художниц, о которых рассказала Елена Зеленская, есть множество хобби, они занимаются спортом и выставляют свои работы в Чикаго и Варшаве.

"Сегодня на их примере я хочу напомнить: людьми нас делает не отсутствие или наличие ментальных нарушений, не точное количество хромосом. Людьми нас делает принятие других — без предубеждений, с уважением. Все мы разные. Но все мы равны. Должны быть равными в своих возможностях", — обратилась первая леди к украинцам.

Напомним, мы ранее писали, что дочь Зеленского встречается с парнем, пережившим оккупацию в Мариуполе. А Елена Зеленская не смогла посмотреть "Довгу добу" Бадоева.

Елена Зеленская
художники
украинские звезды
диагностика
носки
творчество

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом