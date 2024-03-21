Первая леди разбавила свой деловой стиль цветными носками — фото

Первая леди Елена Зеленская. Фото: instagram.com/olenazelenska_official/

Первая леди Украины Елена Зеленская удивила украинцев подбором своего модного образа — супруга Президента подчеркнула свой повседневный образ яркими носками з разными узорами. Такой акцент в одежде она сделала не просто так.

Соответствующую фотографию она разместила на своей странице Instagram.

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Жена Президента опубликовала фотографию, на которой позирует перед камерой в повседневном стильном образе — объемном белом свитере и черных широких джинсах.

Зеленская примерила классические черные лоферы, которые по-особому украсили яркие носки с разным узором.

Первая леди объяснила, что надела их для того, чтобы поддержать талантливых украинских художниц с синдромом Дауна.

"Носки, что на мне – необычные. Это работы Николь Ляпустиной, Софии Жук и Марии Гуменной – художниц, которые творят в художественной студии Оли Ставникович. Эта мастерская работает с художниками, которые имеют синдром Дауна и РАС. Они, например, уже не раз приобщались к украшению традиционной елки на улице Банковой в Киеве", — объяснила Елена Зеленская.

Она приняла участие в международной акции, посвященной Всемирному дню информирования о людях с синдромом Дауна. В этот день люди, желающие поддержать тех, кто имеет дополнительную хромосому в 21 паре, одевает на себя разные носки.

У художниц, о которых рассказала Елена Зеленская, есть множество хобби, они занимаются спортом и выставляют свои работы в Чикаго и Варшаве.

"Сегодня на их примере я хочу напомнить: людьми нас делает не отсутствие или наличие ментальных нарушений, не точное количество хромосом. Людьми нас делает принятие других — без предубеждений, с уважением. Все мы разные. Но все мы равны. Должны быть равными в своих возможностях", — обратилась первая леди к украинцам.

Напомним, мы ранее писали, что дочь Зеленского встречается с парнем, пережившим оккупацию в Мариуполе. А Елена Зеленская не смогла посмотреть "Довгу добу" Бадоева.