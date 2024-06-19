Перша літня повня у Козерогу 2024 — дата, чого очікувати, що не можна робити

Перша літня повня у Козерогу — коли зійде і що чекати від Полуничного Місяця
У червні на нас очікує особлива повня, яку ще називають "полуничною". Місяць буде перебувати низько над обрієм і здаватиметься більшим, ніж будь-коли. В астрології вважається, що це явище змінить життя усіх знаків Зодіаку.
Як повний Місяць у Козерогу у червні 2024 року вплине на нас, чого слід очікувати в цей особливий період, розповіла астрологиня Марина Скаді.
Коли настане повний Місяць у червні 2024 року
Перша літня повня відбудеться вже у цю суботу, 22 червня. Спостерігати неймовірно красивий та великий Місяць можна буде о 04:08 за київським часом (01:08 GMT). Також, як вже згадувалося вище, подія пройде у знаку Козерога.
Чим особлива ця повня
Оскільки червнева повня припадає на сонцестояння, коли Сонце буде проходити через найвищу точку екліптики (уявного великого кола на небесній сфері, яким для земного спостерігача рухається Сонце впродовж року), здаватиметься, що повний Місяць перебуває низько над обрієм, а ще він буде неймовірно великим. Таке явище називається "місячна ілюзія", і це лише обман зору.
А ще густе повітря забарвить повню у жовтий або помаранчевий колір, приглушить світло і зробить схожим на помаранчеве Сонце. Тож, за можливості, радимо вам помилуватися цим астрономічним видовищем.
Що таке Полуничний Місяць
Назва Полуничний Місяць пов'язана із тим, що саме у червні, зазвичай, відбувається збір полуниці. Тобто, назва ніяк не пов'язана із зовнішнім виглядом небесного тіла.
У інших народах та культурах можна зустріти інші назви червневої повні:
- Місяць Лотоса — китайці;
- Кінський Місяць — кельти;
- Подвійний Місяць — віккани;
- Місяць Зеленої Кукурудзи — індійці черокі;
- Місяць Довгої Ночі — Південна півкуля, де у цей час холодна пора року.
Як повний Місяць у Козерогу 22 червня вплине на нас — чого слід очікувати
Як розповідає астрологиня Марина Скаді, повний Місяць у Козерогу символізує кар'єру, довгострокові цілі та амбіції. Тож, буде посилено прагнення до успіху, досягнення поставлених завдань.
Під впливом червневого повного Місяця ми станемо більш стриманими, прагматичними, віддаючи перевагу фактам і конкретним діям. У цей період ми можемо відчути непереборне бажання організувати своє життя, розставити пріоритети, навести лад у справах, адже Козеріг любить структуру, порядок та дисциплінованість.
Повня у червні стане ідеальним часом, щоб оцінити та скорегувати свої професійні плани, поставити перед собою реалістичні цілі, намічаючи конкретні кроки для реалізації.
Оскільки Козеріг також є символом наполегливої праці та терпіння, астролог радить не здаватися за перших невдач, а продовжувати рухатися вперед. Тільки так вдасться досягти значного прогресу в особистих і професійних справах.
Що можна робити на повню 22 червня — поради
Перша літня повня буде значущою для тих, хто прагне професійного зростання і досягнення своїх цілей, а енергія Місяця сприятиме розв'язанню важливих питань і реалізації задуманого.
Час повні підходить для того, щоб:
- займатися завершенням проєктів;
- закінчувати всі справи, які були розпочаті раніше;
- підбивати підсумки;
- виконувати обіцянки;
- віддавати борги;
- займатися творчістю;
- присвячувати час медитаціям;
- миритися з тими, з ким були у сварці.
Використовуйте цей час для планування та організації своїх справ. Складіть список завдань і цілей, щоб максимально ефективно використовувати цей період.
Що не можна робити у повню 22 червня
На повний Місяць не можна:
- з'ясовувати стосунки;
- брати участь у конфліктах;
- пліткувати;
- обманювати;
- скаржитися на життя;
- ухвалювати доленосні рішення;
- перевтомлюватися;
- брати роботу понад норму;
- укладати великі фінансові угоди;
- робити інвестиції;
- брати або давати в борг.
День також вважається несприятливим для робіт на городі та в саду — перенесіть їх на інший час.
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