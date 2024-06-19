Перша літня повня у Козерогу 2024 — дата, чого очікувати, що не можна робити

Вплив повного Місяця на людину. Колаж: Новини.LIVE

У червні на нас очікує особлива повня, яку ще називають "полуничною". Місяць буде перебувати низько над обрієм і здаватиметься більшим, ніж будь-коли. В астрології вважається, що це явище змінить життя усіх знаків Зодіаку.

Як повний Місяць у Козерогу у червні 2024 року вплине на нас, чого слід очікувати в цей особливий період, розповіла астрологиня Марина Скаді.

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Перша літня повня відбудеться вже у цю суботу, 22 червня. Спостерігати неймовірно красивий та великий Місяць можна буде о 04:08 за київським часом (01:08 GMT). Також, як вже згадувалося вище, подія пройде у знаку Козерога.

Чим особлива ця повня

Оскільки червнева повня припадає на сонцестояння, коли Сонце буде проходити через найвищу точку екліптики ( уявного великого кола на небесній сфері, яким для земного спостерігача рухається Сонце впродовж року), здаватиметься, що повний Місяць перебуває низько над обрієм, а ще він буде неймовірно великим. Таке явище називається "місячна ілюзія", і це лише обман зору.

А ще густе повітря забарвить повню у жовтий або помаранчевий колір, приглушить світло і зробить схожим на помаранчеве Сонце. Тож, за можливості, радимо вам помилуватися цим астрономічним видовищем.

Великий жовтий Місяць. Фото: shutterstock.com

Що таке Полуничний Місяць

Назва Полуничний Місяць пов'язана із тим, що саме у червні, зазвичай, відбувається збір полуниці. Тобто, назва ніяк не пов'язана із зовнішнім виглядом небесного тіла.

У інших народах та культурах можна зустріти інші назви червневої повні:

Місяць Лотоса — китайці;

Кінський Місяць — кельти;

Подвійний Місяць — віккани;

Місяць Зеленої Кукурудзи — індійці черокі;

Місяць Довгої Ночі — Південна півкуля, де у цей час холодна пора року.

Як повний Місяць у Козерогу 22 червня вплине на нас — чого слід очікувати

Як розповідає астрологиня Марина Скаді, повний Місяць у Козерогу символізує кар'єру, довгострокові цілі та амбіції. Тож, буде посилено прагнення до успіху, досягнення поставлених завдань.

Під впливом червневого повного Місяця ми станемо більш стриманими, прагматичними, віддаючи перевагу фактам і конкретним діям. У цей період ми можемо відчути непереборне бажання організувати своє життя, розставити пріоритети, навести лад у справах, адже Козеріг любить структуру, порядок та дисциплінованість.

Повня у червні стане ідеальним часом, щоб оцінити та скорегувати свої професійні плани, поставити перед собою реалістичні цілі, намічаючи конкретні кроки для реалізації.

Оскільки Козеріг також є символом наполегливої праці та терпіння, астролог радить не здаватися за перших невдач, а продовжувати рухатися вперед. Тільки так вдасться досягти значного прогресу в особистих і професійних справах.

Великий Місяць у небі. Фото: shutterstock.com

Що можна робити на повню 22 червня — поради

Перша літня повня буде значущою для тих, хто прагне професійного зростання і досягнення своїх цілей, а енергія Місяця сприятиме розв'язанню важливих питань і реалізації задуманого.

Час повні підходить для того, щоб:

займатися завершенням проєктів;

закінчувати всі справи, які були розпочаті раніше;

підбивати підсумки;

виконувати обіцянки;

віддавати борги;

займатися творчістю;

присвячувати час медитаціям;

миритися з тими, з ким були у сварці.

Використовуйте цей час для планування та організації своїх справ. Складіть список завдань і цілей, щоб максимально ефективно використовувати цей період.

Що не можна робити у повню 22 червня

На повний Місяць не можна:

з'ясовувати стосунки;

брати участь у конфліктах;

пліткувати;

обманювати;

скаржитися на життя;

ухвалювати доленосні рішення;

перевтомлюватися;

брати роботу понад норму;

укладати великі фінансові угоди;

робити інвестиції;

брати або давати в борг.

День також вважається несприятливим для робіт на городі та в саду — перенесіть їх на інший час.

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