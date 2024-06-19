Первое летнее полнолуние в Козероге 2024 — дата, чего ожидать, что нельзя делать

Влияние полной Луны на человека. Коллаж: Новини.LIVE

В июне нас ожидает особое полнолуние, которое еще называют "клубничным". Луна будет находиться низко над горизонтом и будет казаться больше, чем когда-либо. В астрологии считается, что это явление изменит жизнь всех знаков Зодиака.

Как полная Луна в Козероге в июне 2024 года повлияет на нас, чего следует ожидать в этот особый период, рассказала астрологиня Марина Скади.

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Первое летнее полнолуние состоится уже в эту субботу, 22 июня. Наблюдать невероятно красивую и большую Луну можно будет в 04:08 по киевскому времени (01:08 GMT). Также, как уже упоминалось выше, событие пройдет в знаке Козерога.

Чем особенно это полнолуние

Поскольку июньское полнолуние приходится на солнцестояние, когда Солнце будет проходить через высшую точку эклиптики (воображаемого большого круга на небесной сфере, которым для земного наблюдателя движется Солнце в течение года), будет казаться, что полная Луна находится низко над горизонтом, а еще она будет невероятно большая. Такое явление называется "лунная иллюзия", и это только обман зрения.

А еще густой воздух окрасит полнолуние в желтый или оранжевый цвет, приглушит свет и сделает похожим на оранжевое Солнце. Поэтому, по возможности, рекомендуем вам полюбоваться этим астрономическим зрелищем.

Большая желтая Луна. Фото: shutterstock.com

Что такое Клубничная Луна

Название Клубничная Луна связана с тем, что именно в июне обычно происходит сбор клубники. То есть название никак не связано с внешним видом небесного тела.

В других народах и культурах можно встретить другие названия июньского полнолуния:

Луна Лотоса — китайцы;

Конская Луна — кельты;

Двойная Луна — виккане;

Луна Зеленой Кукурузы — индийцы чероки;

Луна Длинной Ночи — Южное полушарие, где в это время холодное время года.

Как полная Луна в Козероге 22 июня повлияет на нас — чего следует ожидать

Как рассказывает астрологиня Марина Скади, полная Луна в Козероге символизирует карьеру, долгосрочные цели и амбиции. Таким образом, будет усилено стремление к успеху, достижение поставленных задач.

Под влиянием июньской полной Луны мы станем более сдержанными, прагматическими, предпочитая факты и конкретные действия. В этот период мы можем почувствовать непреодолимое желание организовать свою жизнь, расставить приоритеты, навести порядок в делах, ведь Козерог любит структуру, порядок и дисциплинированность.

Полнолуние в июне станет идеальным временем, чтобы оценить и скорректировать свои профессиональные планы, поставить перед собой реалистичные цели, намечая конкретные шаги для реализации.

Поскольку Козерог также является символом упорного труда и терпения, астролог советует не сдаваться при первых неудачах, а продолжать двигаться вперед. Только так удастся добиться значительного прогресса в личных и профессиональных делах.

Большая Луна в небе. Фото: shutterstock.com

Что можно делать на полнолуние 22 июня — советы

Первое летнее полнолуние будет значимо для тех, кто стремится к профессиональному росту и достижению своих целей, а энергия Луны будет способствовать решению важных вопросов и реализации задуманного.

Время полнолуния подходит для того, чтобы:

заниматься завершением проектов;

заканчивать все дела, начатые ранее;

подводить итоги;

выполнять обещания;

отдавать долги;

заниматься творчеством;

посвящать время медитациям;

мириться с теми, с кем были в ссоре.

Используйте это время для планирования и организации дел. Составьте список задач и целей, чтобы максимально эффективно использовать этот период.

Что нельзя делать в полнолуние 22 июня

На полную Луну нельзя:

выяснять отношения;

участвовать в конфликтах;

сплетничать;

обманывать;

жаловаться на жизнь;

принимать судьбоносные решения;

переутомляться;

брать работу сверх нормы;

заключать крупные финансовые сделки;

делать инвестиции;

брать или давать взаймы.

День также считается неблагоприятным для работ на огороде и в саду — перенесите их на другое время.

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