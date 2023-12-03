Перше кохання — Зеленська розповіла, що їх з Володимиром старша донька тепер у стосунках

Олена Зеленська з донькою Олександрою. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Перша леді України розповіла, що їх з Володимиром Зеленським 19-річна донька Олександра вперше закохалася і почала зустрічатися з хлопцем.

Про це Олена Зеленська розповіла в інтерв'ю виданню The Economist.

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Більше не маленька дівчинка

Олена Зеленська в інтерв'ю відомому англійському медіа на питання про стосунки з дітьми зараз розповіла, що її донька нещодавно поділилася новиною. Вона вперше почала зустрічатися з хлопцем.

Родина Зеленських. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

"Вона зустріла свого хлопця. Перше кохання, а тепер ми з її батьком у шоці від того, що робити з розумінням, що твоя маленька дівчинка більше не маленька дівчинка. Тож життя триває", — розповіла перша леді в інтерв'ю.

Вона зазначила, що хоч спостерігати за щасливою Сашею і приємно, для них з Володимиром Зеленським ця ситуація є досить стресовою. Проте родина повністю підтримує доньку.

Що відомо про Олександру Зеленську

Про 19-річну Олександру відомо небагато, адже вона не веде соціальні мережі та не з’являється на публіці. Дівчина закінчила Новопечерську школу та, як раніше розповідала Олена Зеленська, навчається на юриспруденції в університеті Тараса Шевченка у Києві.

Родина Зеленських. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Олена та Володимир Зеленські також виховують молодшого сина Кирила, якому зараз 10 років.

Нагадаємо, Зеленська дала інтерв'ю азійським журналістам.

Також ми писали, що Financial Times вніс Олену Зеленську до списку 25 найвпливовіших жінок року.