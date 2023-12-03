Первая любовь — Зеленская рассказала, что их с Владимиром старшая дочь теперь в отношениях

Владимир Зеленский с супругой и дочерью Александрой. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди Украины рассказала, что их с Владимиром Зеленским 19-летняя дочь Александра впервые влюбилась и начала встречаться с парнем.

Об этом Елена Зеленская рассказала в интервью изданию The Economist.

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Больше не маленькая девочка

Елена Зеленская в интервью известному английскому медиа на вопрос об отношениях с детьми рассказала, что ее дочь недавно поделилась новостью. Она впервые начала встречаться с парнем.

Семья Зеленских. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

"Она встретила своего парня. Первая любовь, а теперь мы с ее отцом в шоке от того, что делать с пониманием, что твоя маленькая девочка больше не маленькая девочка. Так что жизнь продолжается", — рассказала первая леди в интервью.

Она отметила, что хоть наблюдать за счастливой Сашей и приятно, для них с Владимиром Зеленским эта ситуация достаточно стрессовая. Однако семья полностью поддерживает дочь.

Что известно об Александре Зеленской

О 19-летней Александре известно немногое, ведь она не ведет социальные сети и не появляется на публике. Девушка окончила Новопечерскую школу и, как раньше рассказывала Елена Зеленская, учится на юриспруденции в университете Тараса Шевченка в Киеве.

Семья Зеленских. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Елена и Владимир Зеленские также воспитывают младшего сына Кирилла, которому сейчас 10 лет.

Напомним, Зеленская дала интервью азиатским журналистам.

Также мы писали, что Financial Times внес Елену Зеленскую в список 25 самых влиятельных женщин года.