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Первая любовь — Зеленская рассказала, что их с Владимиром старшая дочь теперь в отношениях

3 декабря 2023 12:12
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Первая любовь - Зеленская рассказала, что их с Владимиром старшая дочь теперь в отношениях
Владимир Зеленский с супругой и дочерью Александрой. Фото: instagram.com/olenazelenska_official
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Первая леди Украины рассказала, что их с Владимиром Зеленским 19-летняя дочь Александра впервые влюбилась и начала встречаться с парнем.

Об этом Елена Зеленская рассказала в интервью изданию The Economist.

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Больше не маленькая девочка

Елена Зеленская в интервью известному английскому медиа на вопрос об отношениях с детьми рассказала, что ее дочь недавно поделилась новостью. Она впервые начала встречаться с парнем.

 

Зеленские
Семья Зеленских. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

"Она встретила своего парня. Первая любовь, а теперь мы с ее отцом в шоке от того, что делать с пониманием, что твоя маленькая девочка больше не маленькая девочка. Так что жизнь продолжается", —  рассказала первая леди в интервью.

Она отметила, что хоть наблюдать за счастливой Сашей и приятно, для них с Владимиром Зеленским эта ситуация достаточно стрессовая. Однако семья полностью поддерживает дочь.

Что известно об Александре Зеленской

О 19-летней Александре известно немногое, ведь она не ведет социальные сети и не появляется на публике. Девушка окончила Новопечерскую школу и, как раньше рассказывала Елена Зеленская, учится на юриспруденции в университете Тараса Шевченка в Киеве.

 

Семья Зеленских. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Елена и Владимир Зеленские также воспитывают младшего сына Кирилла, которому сейчас 10 лет.

Напомним, Зеленская дала интервью азиатским журналистам.

Также мы писали, что Financial Times внес Елену Зеленскую в список 25 самых влиятельных женщин года.

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