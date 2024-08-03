Реакція зірок на перше золото України на Олімпіаді в Парижі

Перше золото України на Олімпіаді в Парижі — як відреагували в шоу-бізнесі
Україна здобула першу золоту медаль на Літніх Олімпійських Іграх-2024 у Парижі. Наша жіноча збірна з фехтування на шаблях перемогла жіночу збірну Республіки Кореї з рахунком 45:42. На тріумф Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової (запасна) відреагували і представники українського шоу-бізнесу.
Новини.LIVE покаже перші реакції зірок на золото у Парижі.
Джамала, співачка
Напередодні, ще до неймовірного фіналу українських шаблісток, переможниця пісенного конкурсу "Євробачення-2016" відвідала Український дім Volia Space, що розташований у паризькому парку La Villette. Там, зокрема, співачка зробила спільне фото з нинішніми олімпійськими чемпіонками.
Андрій Бєдняков, шоумен
Маша Єфросиніна, шоувумен
Григорій Решетнік, телеведучий
Лілія Ребрик, акторка
Анатолій Анатоліч, шоумен
Анжеліка Рудницька, співачка
Нагадаємо, раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський привітав українських спортсменів, які на Олімпійських іграх-2024 здобули медалі. Також ми розповідали, чому легкоатлет Олег Верняєв не пішов на ризик у фіналі Олімпіади.
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