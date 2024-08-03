Реакція зірок на перше золото України на Олімпіаді в Парижі

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан. Фото: Reuters

Україна здобула першу золоту медаль на Літніх Олімпійських Іграх-2024 у Парижі. Наша жіноча збірна з фехтування на шаблях перемогла жіночу збірну Республіки Кореї з рахунком 45:42. На тріумф Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової (запасна) відреагували і представники українського шоу-бізнесу.

Новини.LIVE покаже перші реакції зірок на золото у Парижі.

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Джамала, співачка

Напередодні, ще до неймовірного фіналу українських шаблісток, переможниця пісенного конкурсу "Євробачення-2016" відвідала Український дім Volia Space, що розташований у паризькому парку La Villette. Там, зокрема, співачка зробила спільне фото з нинішніми олімпійськими чемпіонками.

Реакція Джамали на перше золото України на Олімпіаді. Скриншот: Instagram/jamalajaaa

Андрій Бєдняков, шоумен

Реакція Бєднякова на перемогу українок в Парижі. Скриншот: Instagram/biedniakov

Маша Єфросиніна, шоувумен

Реакція Єфросиніної на перше золото України на Олімпіаді. Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

Григорій Решетнік, телеведучий

Реакція Решетніка на тріумф українських спортсменок. Скриншоти: Instagram/grisha_reshetnik

Лілія Ребрик, акторка

Реакція Ребрик на перше золото України на Олімпіаді. Скриншот: Instagram/liliia.rebrik

Анатолій Анатоліч, шоумен

Реакція Анатоліча на золото України. Скриншот: Instagram/anatoliyanatolich

Анжеліка Рудницька, співачка

Реакція Рудницької на перше золото України на Олімпіаді. Скриншот: Instagram/anzhelikarudnytska

Нагадаємо, раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський привітав українських спортсменів, які на Олімпійських іграх-2024 здобули медалі. Також ми розповідали, чому легкоатлет Олег Верняєв не пішов на ризик у фіналі Олімпіади.