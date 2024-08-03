Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Перше золото України на Олімпіаді в Парижі — як відреагували в шоу-бізнесі arrow

Перше золото України на Олімпіаді в Парижі — як відреагували в шоу-бізнесі

3 серпня 2024 23:57
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Реакція зірок на перше золото України на Олімпіаді в Парижі
Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан. Фото: Reuters
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Україна здобула першу золоту медаль на Літніх Олімпійських Іграх-2024 у Парижі. Наша жіноча збірна з фехтування на шаблях перемогла жіночу збірну Республіки Кореї з рахунком 45:42. На тріумф Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової (запасна) відреагували і представники українського шоу-бізнесу. 

Новини.LIVE покаже перші реакції зірок на золото у Парижі.

Читайте також:

Джамала, співачка

Напередодні, ще до неймовірного фіналу українських шаблісток, переможниця пісенного конкурсу "Євробачення-2016" відвідала Український дім Volia Space, що розташований у паризькому парку La Villette. Там, зокрема, співачка зробила спільне фото з нинішніми олімпійськими чемпіонками.

Джамала золото Олімпіада
Реакція Джамали на перше золото України на Олімпіаді. Скриншот: Instagram/jamalajaaa

Андрій Бєдняков, шоумен

Андрій Бєдняков золото Олімпіада
Реакція Бєднякова на перемогу українок в Парижі. Скриншот: Instagram/biedniakov

Маша Єфросиніна, шоувумен

Єфросиніна золото Олімпіада
Реакція Єфросиніної на перше золото України на Олімпіаді. Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

Григорій Решетнік, телеведучий

Решетник золото Олімпіада
Реакція Решетніка на тріумф українських спортсменок. Скриншоти: Instagram/grisha_reshetnik

Лілія Ребрик, акторка

Ребрик золото Олімпіада
Реакція Ребрик на перше золото України на Олімпіаді. Скриншот: Instagram/liliia.rebrik

Анатолій Анатоліч, шоумен

Анатоліч золото Олімпіада
Реакція Анатоліча на золото України. Скриншот: Instagram/anatoliyanatolich

Анжеліка Рудницька, співачка

Рудницька золото Олімпіада
Реакція Рудницької на перше золото України на Олімпіаді. Скриншот: Instagram/anzhelikarudnytska

Нагадаємо, раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський привітав українських спортсменів, які на Олімпійських іграх-2024 здобули медалі. Також ми розповідали, чому легкоатлет Олег Верняєв не пішов на ризик у фіналі Олімпіади.

спорт Джамала Олімпіада-2024 Ольга Харлан українські зірки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:15 Західна розвідка дізналася, коли Іран вдарить по Ізраїлю — це станеться у священний день жалоби

Оновлено

00:06 Повторна повітряна тривога — яким областям загрожує небезпека цього разу

3 серпня 2024

23:59 Бійка з ТЦК в Одесі — у військкоматі пояснили причину агресивної поведінки жінок

23:57 Перше золото України на Олімпіаді в Парижі — як відреагували в шоу-бізнесі

23:53 На Львівщині поїзд на смерть збив чоловіка, його син подав позов про компенсацію — рішення суду

23:34 Гімн України прозвучав на Олімпіаді-2024 у Парижі — українські шаблістки отримали золоті медалі

Оновлено

23:28 Полтавську область сколихнули вибухи — куди била крилата ракета

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Оновлено

23:15 ПС попередили про крилаті ракети — якими областями шириться повітряна тривога

Оновлено

23:01 Потужні вибухи прогриміли в Харкові — активність російської авіації

22:59 Перше золото України на Олімпіаді — Зеленський подякував за перемогу і характер

00:15 Західна розвідка дізналася, коли Іран вдарить по Ізраїлю — це станеться у священний день жалоби

Оновлено

00:06 Повторна повітряна тривога — яким областям загрожує небезпека цього разу

3 серпня 2024

23:59 Бійка з ТЦК в Одесі — у військкоматі пояснили причину агресивної поведінки жінок

23:57 Перше золото України на Олімпіаді в Парижі — як відреагували в шоу-бізнесі

23:53 На Львівщині поїзд на смерть збив чоловіка, його син подав позов про компенсацію — рішення суду

23:34 Гімн України прозвучав на Олімпіаді-2024 у Парижі — українські шаблістки отримали золоті медалі

Оновлено

23:28 Полтавську область сколихнули вибухи — куди била крилата ракета

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Оновлено

23:15 ПС попередили про крилаті ракети — якими областями шириться повітряна тривога

Оновлено

23:01 Потужні вибухи прогриміли в Харкові — активність російської авіації

22:59 Перше золото України на Олімпіаді — Зеленський подякував за перемогу і характер

Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

2 серпня 2024

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

1 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

30 липня 2024

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

18:37 Вбивство Ірини Фаріон — в Одесі назвали причетних

06:40 В Україні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у липні

06:30 В Україні значно зросли ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у липні

Text

19:10 Щоб так поводитися, потрібен досвід — Фейгін про підозрюваного у вбивстві Фаріон

Text

17:44 Спочатку свист, а за секунду все в склі — хірург з Охматдиту пригадав атаку РФ по лікарні

Text

17:30 Лікар з найвідомішого у світі фото "Охматдиту" вперше відреагував на фейки про себе

Text

17:23 Масштабний обмін в'язнями між Заходом та РФ — Кисельов відмітив важливу деталь

Text

16:02 Політичний експерт Матвієнко відповів, чи готова Україна до перемир'я

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

14:35 Фейгін пояснив, чому Росія погодилася на обмін ув'язненими зі США

2 серпня 2024
Text

23:46 Дунда хоче пояснень від Мін'юсту щодо премії ексначальнику колонії, де катували ув'язнених

Text

18:44 Скільки триватиме війна — військовий звернув увагу на нюанс, як маніпулюють українцями

Text

18:09 Масові звільнення в уряді та різке підвищення тарифів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:51 На Лиманському напрямку росіяни шукають точку для прориву — військовий поділився деталями

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині