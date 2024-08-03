Реакция звезд на первое золото Украины на Олимпиаде в Париже

Первое золото Украины на Олимпиаде в Париже — как отреагировали в шоу-бизнесе
Украина завоевала первую золотую медаль на Летних Олимпийских Играх-2024 в Париже. Наша женская сборная по фехтованию на саблях победила женскую сборную Республики Корея со счетом 45:42. На триумф Ольги Харлан, Алины Комащук, Елены Кравацкой и Юлии Бакастовой (запасная) отреагировали и представители украинского шоу-бизнеса.
Новини.LIVE покажет первые реакции звезд на золото в Париже.
Джамала, певица
Накануне, еще до невероятного финала украинских саблисток, победительница песенного конкурса "Евровидение-2016" посетила Украинский дом Volia Space, расположенный в парижском парке La Villette. Там, в частности, певица сделала совместное фото с нынешними олимпийскими чемпионками.
Андрей Бедняков, шоумен
Маша Ефросинина, шоувумен
Григорий Решетник, телеведущий
Лилия Ребрик, актриса
Анатолий Анатолич, шоумен
Анжелика Рудницкая, певица
Напомним, ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских спортсменов, которые на Олимпийских играх-2024 получили медали. Также мы рассказывали, почему легкоатлет Олег Верняев не рискнул в финале Олимпиады.
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