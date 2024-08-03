Реакция звезд на первое золото Украины на Олимпиаде в Париже

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан. Фото: Reuters

Украина завоевала первую золотую медаль на Летних Олимпийских Играх-2024 в Париже. Наша женская сборная по фехтованию на саблях победила женскую сборную Республики Корея со счетом 45:42. На триумф Ольги Харлан, Алины Комащук, Елены Кравацкой и Юлии Бакастовой (запасная) отреагировали и представители украинского шоу-бизнеса.

Новини.LIVE покажет первые реакции звезд на золото в Париже.

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Джамала, певица

Накануне, еще до невероятного финала украинских саблисток, победительница песенного конкурса "Евровидение-2016" посетила Украинский дом Volia Space, расположенный в парижском парке La Villette. Там, в частности, певица сделала совместное фото с нынешними олимпийскими чемпионками.

Реакция Джамалы на первое золото Украины на Олимпиаде Скриншот: Instagram/jamalajaaa

Андрей Бедняков, шоумен

Реакция Беднякова на победу украинок в Париже Скриншот: Instagram/biedniakov

Маша Ефросинина, шоувумен

Реакция Ефросининой на первое золото Украины на Олимпиаде Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

Григорий Решетник, телеведущий

Реакция Решетника на триумф украинских спортсменок. Скриншоты: Instagram/grisha_reshetnik

Лилия Ребрик, актриса

Реакция Ребрик на первое золото на Олимпиаде. Скриншот: Instagram/liliia.rebrik

Анатолий Анатолич, шоумен

Реакция Анатолича на золото Украины. Скриншот: Instagram/anatoliyanatolich

Анжелика Рудницкая, певица

Реакция Рудницкой на первое золото Украины на Олимпиаде. Скриншот: Instagram/anzhelikarudnytska

Напомним, ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских спортсменов, которые на Олимпийских играх-2024 получили медали. Также мы рассказывали, почему легкоатлет Олег Верняев не рискнул в финале Олимпиады.