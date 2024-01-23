Перший у світі музичний тревел-проєкт показав, як звучать прифронтові Суми

У зйомках взяли участь як музиканти, що зберігають культурний фонд України, так і сучасні артисти. Фото: кадр з відео

Вийшов перший випуск другого прифронтового сезону музичного тревел-шоу "Як звучить світ… Україна", в якому глядач більше дізнається про Суми, почує як звучить місто після повномасштабного вторгнення. Другий сезона засновники та співатори проєкту Євген та Наталя Синельникові присвятили містам, що межують з лінією фронту.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент проєкту.

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Суми на початку воєнних дій у 2022 році майже були окуповані і наразі перебувають у постійній напрузі через близьке розташування до кордону з країною-агресором. Ведучий проєкту Євген Філатов у спілкуванні з місцевими жителями та творцями дізнався, як музика підтримувала бойовий дух сум'ян, як вона й зараз грає важливу роль у житті міста.

"Мене приємно вразило, як місто оговталося після страшних подій, як люди в ньому намагаються створювати умови для життя, дбають одне про одного, це викликає щиру гордість. Я отримав задоволення від спілкування з містянами, зарядився від них позитивною енергію, що чітко відображається у композиції, вона получилася, на мою думку, доволі життєствердною", — розповів Євген Філатов про зйомки випуску у Сумах.

У зйомках випуску взяли участь як музиканти, що зберігають культурний фонд України, так і сучасні артисти. Зокрема, у мелодію Сум увійшли спів фольклорного ансамблю "Серпанок" та хор дітей, звучання органу та оркестру Національної поліції. Не забули автори шоу і про спортивні досягнення міста і також зафіксували їх у мелодії Сум. Відео глядач дізнається, як можна цукром намалювати зображення звукових герців.

"Як поєднуються церква, вибухонебезпечні предмети і музика? Неочікувано, правда? А це можливо і ми розповімо про цю важливу соціальну активність. Загалом Суми нас приємно здивували. Місто живе, розвивається, вражає і про це має дізнатися вся Україна і світ. Також глядача має зацікавити, як можна цукром намалювати зображення звукових герців. Про всі ці, здавалось би, непоєднувані речі можна дізнатись з нашого випуску про місто Суми", — прокоментували початок другого сезону "Як звучить світ… Україна" Євген та Наталія Синельникови.

Нагадаємо, перший у світі музичний тревел-проєкт стартував випуском про довоєнний Харків.

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