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Первый в мире музыкальный тревел-проект показал, как звучат прифронтовые Сумы

23 января 2024 10:49
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Первый в мире музыкальный тревел-проект показал, как звучат прифронтовые Сумы
В съемках приняли участие как музыканты, хранящие культурный фонд Украины, так и современные артисты. Фото: кадр с видео
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Вышел первый выпуск второго прифронтового сезона музыкального тревел-шоу "Как звучит мир… Украина", в котором зритель больше узнает о Сумах, услышит, как звучит город после полномасштабного вторжения. Второй сезон основатели проекта Евгений и Наталья Синельниковы посвятили городам, граничащим с линией фронта.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент проекта.

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Сумы в начале военных действий в 2022 году почти были оккупированы и находятся в постоянном напряжении из-за близкого расположения к границе со страной-агрессором. Ведущий проекта Евгений Филатов в общении с местными жителями и создателями узнал, как музыка поддерживала боевой дух местного населения, как она и сейчас играет немаловажную роль в жизни города.

 

"Меня приятно поразило, как город пришел в себя после страшных событий, как люди в нем пытаются создавать условия для жизни, заботятся друг о друге, это вызывает искреннюю гордость. Я получил удовольствие от общения с горожанами, зарядился от них положительной энергией, что четко отражается в композиции, она получилась, по моему мнению, довольно жизнеутверждающей", — говорит Евгений Филатов о съемках выпуска в Сумах.

В съемках выпуска приняли участие как музыканты, хранящие культурный фонд Украины, так и современные артисты. В частности, в мелодию Сум вошли пение фольклорного ансамбля "Серпанок" и хор детей, звучание органа и оркестра Национальной полиции. Не забыли авторы шоу и о спортивных достижениях города и зафиксировали их в мелодии Сум. Зритель узнает, как можно нарисовать сахаром изображения звуковых герцов.

"Как сочитаются церковь, взрывоопасные предметы и музыка? Должно заинтересовать, как можно сахаром нарисовать изображение звуковых герцев. Обо всех этих, казалось бы, несочетаемых вещах можно узнать из нашего выпуска о городе Сумы", — прокомментировали начало второго сезона "Як звучить світ…Україна" Евгений и Наталья Синельниковы.

Напомним, первый в мире музыкальный тревел-проект стартовал выпуском о довоенном Харькове.

Ранее Инна Мирошниченко дебютировала в дубляже анимации: к ней присоединились известные шоумены.

война
Сумы
музыка
украинские звезды

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