Шкідливі звички, які призводять до раку — онколог

Жінка, яка курить сигарету. Фото: Newsday

Онколог Ваккас Тай зізнався, як намагається знизити у себе ризик виникнення онкологічного захворювання. Медик назвав декілька популярних поганих звичок, яких він намагається уникати, щоб не захворіти на страшну недугу.

Про це розповідає BestLife.

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Куріння

Онколог рекомендує всім людям відмовитися від такої шкідливої звички, як куріння тютюну. За його словами, дим з тютюну має у своєму складі декілька тисяч хімічних компонентів, зокрема, щонайменше, 70 тих, які здатні спровокувати розвиток онкологічного захворювання.

До того ж, через куріння в легенях накопичується смола, а вона, в свою чергу, пошкоджує тканини цих органів, що може також спричинити онкологічну хворобу.

Чоловік, який запалює сигарету. Фото: Medium

Алкоголь

Онколог також намагається зовсім не вживати алкогольних напоїв, якщо ви хочете знизити ризик виникнення раку. За словами Ваккаса Тая, навіть один келих червоного вина може спричинити розвиток цієї страшної недуги.

Жінка, якій наливають червоне вино. Фото: Freepik

Оброблене м’ясо

За словами фахівці, все червоне м'ясо вважається канцерогенним, тому всі копчення, в’ялення і соління такого продукту є дуже токсичними для організму людини. Річ у тому, що воно дуже шкодить на шляху від рота до стравоходу, товстої кишки і через пряму кишку.

Оброблене м'ясо на дошці. Фото: Eat This Not That

Відсутність сонцезахисного крему

Медик також радить користуватися спеціальним кремом проти сонця, коли виходите надвір. За його словами, будь-яка шкіра, яка перебуватиме під тривалими сонячними променями, повинна бути закрита. Онколог радить постійно оновлювати крем протягом дня і закривати такі частини тіла, як:

Потилиця

Обличчя

Шия

Руки

Жінка, яка маститься сонцезахисним кремом. Фото: Freepik

Зайва вага

Якщо ви страждаєте від зайвої ваги, ви ризикуєте захворіти на онкологічну хворобу, адже ожиріння, як відомо, здатне спричинити розвиток раку. Тому онколог радить витрачати по 150 хвилин на тиждень, щоб робити якісь активні фізичні вправи.

Людина із зайвою вагою. Фото: HuffPost

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