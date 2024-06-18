Шкідливі звички, які призводять до раку — онколог

П'ять шкідливих звичок наближають вас до раку — онколог назвав речі, яких уникає
Онколог Ваккас Тай зізнався, як намагається знизити у себе ризик виникнення онкологічного захворювання. Медик назвав декілька популярних поганих звичок, яких він намагається уникати, щоб не захворіти на страшну недугу.
Про це розповідає BestLife.
Шкідливі звички, що викликають рак
Куріння
Онколог рекомендує всім людям відмовитися від такої шкідливої звички, як куріння тютюну. За його словами, дим з тютюну має у своєму складі декілька тисяч хімічних компонентів, зокрема, щонайменше, 70 тих, які здатні спровокувати розвиток онкологічного захворювання.
До того ж, через куріння в легенях накопичується смола, а вона, в свою чергу, пошкоджує тканини цих органів, що може також спричинити онкологічну хворобу.
Алкоголь
Онколог також намагається зовсім не вживати алкогольних напоїв, якщо ви хочете знизити ризик виникнення раку. За словами Ваккаса Тая, навіть один келих червоного вина може спричинити розвиток цієї страшної недуги.
Оброблене м’ясо
За словами фахівці, все червоне м'ясо вважається канцерогенним, тому всі копчення, в’ялення і соління такого продукту є дуже токсичними для організму людини. Річ у тому, що воно дуже шкодить на шляху від рота до стравоходу, товстої кишки і через пряму кишку.
Відсутність сонцезахисного крему
Медик також радить користуватися спеціальним кремом проти сонця, коли виходите надвір. За його словами, будь-яка шкіра, яка перебуватиме під тривалими сонячними променями, повинна бути закрита. Онколог радить постійно оновлювати крем протягом дня і закривати такі частини тіла, як:
- Потилиця
- Обличчя
- Шия
- Руки
Зайва вага
Якщо ви страждаєте від зайвої ваги, ви ризикуєте захворіти на онкологічну хворобу, адже ожиріння, як відомо, здатне спричинити розвиток раку. Тому онколог радить витрачати по 150 хвилин на тиждень, щоб робити якісь активні фізичні вправи.
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