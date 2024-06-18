Вредные привычки, которые приводят к раку — онколог

Женщина, которая курит сигарету. Фото: Newsday

Онколог Ваккас Тай признался, как пытается снизить риск возникновения онкологического заболевания. Медик назвал несколько популярных плохих привычек, которых он пытается избегать, чтобы не заболеть страшным недугом.

Об этом рассказывает BestLife.

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Курение

Онколог рекомендует всем людям отказаться от такой вредной привычки, как курение табака. По его словам, дым с табака содержит несколько тысяч химических компонентов, в частности, по меньшей мере, 70 тех, которые способны спровоцировать развитие онкологического заболевания.

К тому же, из-за курения в легких скапливается смола, а она, в свою очередь, повреждает ткани этих органов, что может также вызвать онкологическую болезнь.

Человек, который зажигает сигарету. Фото: Medium

Алкоголь

Онколог также советует совсем не употреблять алкогольные напитки, если вы хотите снизить риск возникновения рака. По словам Ваккаса Тая, даже один бокал красного вина может вызвать развитие этого страшного недуга.

Женщина, которой наливают красное вино. Фото: Freepik

Обработанное мясо

По словам специалиста, все красное мясо считается канцерогенным, поэтому все копчения, вяления и соления такого продукта очень токсичны для организма человека. Дело в том, что оно очень вредит по пути от рта к пищеводу, толстой кишке и через прямую кишку.

Обработанное мясо на доске. Фото: Eat This Not That

Отсутствие солнцезащитного крема

Медик также советует пользоваться специальным кремом против солнца, когда выходите на улицу. По его словам, любая кожа, которая будет находиться под продолжительными солнечными лучами, должна быть закрыта. Онколог советует постоянно обновлять крем в течение дня и закрывать такие части тела, как:

Затылок

Лицо

Шея

Руки

Женщина, которая мажется солнцезащитным кремом. Фото: Freepik

Лишний вес

Если вы страдаете от лишнего веса, вы рискуете заболеть онкологической болезнью, ведь ожирение, как известно, способно вызвать развитие рака. Поэтому онколог советует тратить по 150 минут в неделю, чтобы делать какие-то активные физические упражнения.

Человек с лишним весом. Фото: HuffPost

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